Innlent

Pall­borðið: Línurnar lagðar fyrir spennandi þing

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Gestir Pallborðsins á Vísi sem hefst á slaginu 14:00.
Gestir Pallborðsins á Vísi sem hefst á slaginu 14:00. Vísir/Grafík

Pólitíkin lifnar við í næstu viku þegar Alþingi verður sett. Gera má ráð fyrir líflegum þingvetri og við ætlum að hita upp með fulltrúum allra þingflokka í beinni útsendingu í Pallborðinu á Vísi klukkan 14.

Gera má ráð fyrir að þingveturinn hefjist með hvelli enda nóg um að vera í samfélaginu. Verðbólga hefur ekki verið meiri í tvö ár, forsendur kjarasamninga eru brostnar og enn er óvíst hvernig fer með umsókn Íslands að Evrópusambandinu eftir að þjóðin hafnaði aðildarviðræðum. 

Við snertum á þessum málum og mörgum öðrum í beinni útsendingu í Pallborðinu á Vísi klukkan 14 í dag. 

Þangað mæta Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingar, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingflokksformaður Flokks fólksins, María Rut Kristinsdóttir, varaformaður þingflokks Viðreisnar, Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins og Ingibjörg Isaksen, þingmaður Framsóknar.

Pallborðið Alþingi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið