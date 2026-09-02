Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Kristján Már Unnarsson skrifar 2. september 2026 19:24 Dagmar Ýr Stefánsdóttir er sveitarstjóri Múlaþings. Egill Aðalsteinsson Skattahækkun á baðlón bítur fastast á landsbyggðinni, segir Dagmar Ýr Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings. Hún segir Vök við Egilsstaði hafa gjörbylt ferðaþjónustu á Austurlandi og óttast að áform ríkisstjórnarinnar leiði til lokunar baðlónsins hluta úr ári og stöðvi frekari uppbyggingu. Áform ríkisstjórnarinnar um að hækka virðisaukaskatt á baðlón úr ellefu prósentum upp í 24 prósent sæta gagnrýni og sérstaklega á landsbyggðinni. Eitt baðlónanna, Vök, er rétt utan Egilsstaða í sveitarfélaginu Múlaþingi. Baðlónið Vök er fimm kílómetra norðan Egilsstaða.Egill Aðalsteinsson „Við höfum miklar áhyggjur af þessari fyrirhuguðu hækkun. Vegna þess að hún mun bíta okkur fastast sem erum á landsbyggðinni. Það er allt annað að reka baðlón á suðvesturhorninu heldur en það er hér í fámenninu fyrir austan,“ segir Dagmar Ýr. Ráðamenn Múlaþings óttast að skattahækkunin leiði til samdráttar í rekstri baðlónsins, eins og fram kemur hér í þessu sjónvarpsviðtali við sveitarstjórann: „Það yrði eiginlega bara enn eitt höggið fyrir okkur og við höfum miklar áhyggjur af því að Vök gæti farið að loka hluta úr ári. Þau hafa lýst því yfir. Eins hafa forsvarsmenn hér hjá Vök sagt að þetta muni verða til þess að þau dragi úr frekari umsvifum. Hér hafa verið plön um alls konar framkvæmdir og stækkanir og annað, en það er líklegt að það verði skrúfað fyrir það ef af þessu verður.“ -Finnst ykkur halla dálítið á landsbyggðina þegar kemur að skattastefnu þessarar ríkisstjórnar? „Já, við höfum kvartað svolítið yfir því. Það hefur hver landsbyggðarskatturinn rekið annan.“ Forystukonur ríkisstjórnarinnar. Vísir „Við náttúrulega vorum mjög ósátt við innviðagjald sem var sett á skemmtiferðaskip. Það var sem betur fer komið til móts við okkur og lækkað. En við erum að fara að verða fyrir miklu höggi hvað það varðar. Núna næstu tvö árin munum við finna fyrir fækkun, það er alveg ljóst. Og við höfum miklar áhyggjur af varðandi virðisaukaskatt sem er verið að setja á svokölluð leiðangursskip sem eru á hringsiglingum í kringum landið. Við erum að sjá bara alveg bara gjörbreytta stöðu þar sem að þau skip virðast bara ætla að hætta að koma til okkar,“ segir sveitarstjórinn en hafnirnar á Djúpavogi, Seyðisfirði og Borgarfirði eystra eru innan Múlaþings. Hlutfall Íslendinga í hópi baðgesta er óvenju hátt í Vök.Egill Aðalsteinsson Vök hefur þá sérstöðu meðal íslenskra baðlóna að hlutfall íslenskra gesta er þar hærra en almennt gerist, eða um fjörutíu prósent. „Heimamenn eru mjög duglegir að kaupa sér árskort í böðin. Og kannski forðast svolítið að vera hérna á sumrin þegar mestur fjöldinn er og eru eiginlega að nýta þetta kannski enn meira yfir vetrartímann. Af því að hér er yndislegt að liggja í heitu vatni með stjörnubjartan himin og jafnvel norðurljós á veturna. Þannig að þetta er yndislegur staður fyrir okkur heimamenn að nýta allt árið um kring.“ Vök er sögð hafa gjörbylt ferðaþjónustu á Austurlandi.Egill Aðalsteinsson Sex ár eru frá því baðstaðurinn Vök var opnaður. „Hann bara gjörbylti ferðamannaiðnaðinum hér fyrir austan. Vegna þess að allt í einu vorum við bara komin með áfangastað sem að ekki var fyrir og var bara hreinlega búinn til. Við erum með mikið af fallegum náttúruperlum hérna í kring en það er mikilvægt að vera líka með einhverja svona afþreyingu sem að fólk getur farið og látið líða úr sér þegar það er búið að fara í göngutúrinn.“ -Er þetta blaut tuska í andlit ykkar? „Það má bara segja það,“ svarar Dagmar Ýr Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings. Frá Sjóböðunum við Húsavík.skjáskot/Sýn Ferðaþjónusta Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Múlaþing Sundlaugar og baðlón Alþingi Mest lesið Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Sex svín drápust eftir annað innbrot Innlent Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Innlent „Þetta er smjörklípa“ Innlent Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Innlent „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Innlent Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Innlent Rúvarar verði einir eftir í Efstaleitinu Innlent Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent Fleiri fréttir Bændum brugðið og skoði frekari öryggisbúnað Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Svona voru aðstæður við svínabú Stjörnugríss Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Sonur þingmannsins í áframhaldandi gæsluvarðhald Rúvarar verði einir eftir í Efstaleitinu Stefnan tengist ekki þjóðaratkvæðagreiðslu Talsvert tjón og týndar tennur Eigendur Santé neita sök Samfélagið syrgir ungmennin sem létust Sex svín drápust eftir annað innbrot „Þetta er smjörklípa“ Minningarstundir og ESA undirbýr dómsmál Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Aðild að ESB hafi aldrei verið markmið í sjálfu sér Einn grunaður um íkveikju á Center Hotel Skjaldbreið Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Um þriðjungur þjóðarinnar horfði á síðasta fréttatímann Flúði hótelherbergið vegna brunans og gleymdi tönnunum Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Eldri borgarar fái sanngjarnari tekjur þrátt fyrir aukin gjöld Gestir fluttir á önnur hótel vegna skemmda eftir brunann Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Lægð nálgast og hviður geta orðið bílum skeinuhættar Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða „Hér var enginn glæpur og ekki heldur gáleysi“ Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Tvær líkamsárásir í miðbæ í nótt Sjá meira