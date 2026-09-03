Utanríkisráðherra kallaði fulltrúa rússneska sendiráðsins á sinn fund í dag þar sem samstaða Íslands með Þýskalandi var áréttuð í kjölfar drónaatviks í Leipzig í byrjun ágúst. Ráðherra segir að alvarlegar athugasemdir hafi verið gerðar við framferði Rússa.
Samkvæmt nýju frumvarpi verður upptaka eigna án sakfellingar og fjarskiptaeftirlit í brýnum erindum áður en dómsúrskurður fæst meðal heimilda sem lögregla fær. Í hádegisfréttum verður rætt við yfirlögregluþjón hjá ríkislögreglustjóra segir íslenska löggjöf hafa setið eftir löggjöf nágrannarríkja.
Fulltrúar allra þingflokka mæta í Pallborð Vísis klukkan 14:00 og hita upp fyrir þingveturinn sem hefst formlega í næstu viku. Fréttastjóri Sýnar, Sunna Sæmundsdóttir, ætlar að segja frá Pallborðinu í beinni en ólíklegt er að þingveturinn muni hefjast á léttum nótum.
Ljósanótt var sett í Reykjanesbæ í morgun en þar verður sérstakt viðbragð vegna unglingadrykkju í kjölfar þess að lögregla þurfti að hafa afskipti af töluvert mörgum ungmennum á Menningarnótt.
Tvö íslensk kvennalið fóru áfram í Evrópukeppnum í knattspyrnu í gær og þá var landsliðsmarkvörðurinn Cecelía Rán Rúnarsdóttir hetja Inter í Meistaradeild Evrópu. Einnig verður rætt við Ágúst Jóhannsson þjálfara Íslandsmeistara Vals í handbolta en Olís-deildin hefst í kvöld.
Þetta og margt fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf.