Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Smári Jökull Jónsson skrifar 3. september 2026 14:17 Ljósanótt í Reykjanesbæ var fyrst haldin árið 2000. Vísir/Viktor Freyr Sérstakt viðbragð viðbragðsaðila verður á Ljósanótt vegna unglingadrykkju en hátíðin var sett í morgun. Minningartónleikar um Gunnar Þórðarson verða í Hljómahöll á sunnudag og verkefnastjóri hátíðarinnar segir að af mörgu sé að taka í dagskrá hátíðarinnar. Ljósanótt var sett í Reykjanesbæ í morgun þegar grunn- og leikskólabörn komu saman í Skrúðgarðinum og sungu Ljósanæturlagið. „Þetta eru tugir sýninga og örugglega í kringum hundrað aðilar sem eru að sýna list og handverk. Þetta er rosa stórt kvöld í bænum, allir að fara hérna á milli og skemmta sér,“ sagði Guðlaug María Lewis, menningarfulltrúi Reykjanesbæjar og verkefnastjóri Ljósanætur. „Við erum fjölskyldu- og menningarhátíð og það er mikið lagt upp úr listasýningum og slíku en það er líka mjög vel gert fyrir börnin. Við erum með ókeypis barnadagskrá í skrúðgarðinum og tívolí og fleira sem fylgir svona hátíðum,“ bætir Guðlaug við en einnig verður boðið upp á tónleika í heimahúsum í anda Heima hátíðarinnar í Hafnarfirði og Hljómeyjar í Vestmannaeyjum. „Síðan eru mjög skemmtileg íbúaverkefni á morgun þar sem íbúar standa fyrir tónleikum í hverfunum. Síðan er það kjötsúpan sem Skólamatur býður upp á,“ sem er stór hefð á Ljósanótt að sögn Guðlaugar. „Erfitt að lýsa þessu með orðum“ Einn af hápunktum Ljósanætur eru stórtónleikar og flugeldasýning á laugardagskvöld og á sunnudag verða haldnir minningartónleikar í Hljómahöll um Gunnar Þórðarson en hann lést þann 30. júlí. Á morgun fer fram svokölluð árgangaganga þar sem allir árgangar bæjarins ganga saman á hátíðarsvæðið. „Það er eiginlega sko erfitt að lýsa þessu með orðum, þetta er algjört sjónarspil. Þetta byrjar þannig að yngstu árgangarnir eru efst, ganga niður og svo bætist alltaf hver árgangur aftan við. Þannig að þú sérð bara heila mannsævi liðast niður Hafnargötuna og þetta er bara algjörlega einstakt.“ Brýna fyrir foreldrum að fjölskyldur fari saman heim Á Menningarnótt í Reykjavík þurfti lögregla að hafa afskipti af töluvert mörgum unglingum vegna áfengisdrykkju. Guðlaug segir öryggisteymi verða að störfum á hátíðinni skipað viðbragðsaðilum í sveitarfélaginu. „Við verðum með sérstakt viðbragð sem er þannig að við erum með Flotann, flakkandi félagsmiðstöð, með okkur og lögregluna sem heimsækir unglingastigið í öllum grunnskólum bæjarins og Fjölbrautaskólann líka,“ segir Guðlaug María. „Þar verður talað um þessi mál og við teljum að þetta sé mjög gott viðbragð. Síðan auðvitað brýning til foreldra í okkar kynningarefni og slíku um að fara saman heim að loknum hátíðahöldum.“ Reykjanesbær Menning Börn og uppeldi Ljósanótt Mest lesið Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Innlent Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Innlent Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Erlent Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Innlent „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Innlent Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda Innlent Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Innlent Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Erlent Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Innlent Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Innlent Fleiri fréttir Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Hámark bílastæða við nýbyggingar falli niður Óvirk umferðarljós valda töfum Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Pallborðið: Línurnar lagðar fyrir spennandi þing Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Þorgerður kallaði Rússa á teppið og auknar heimildir lögreglu Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Víðáttumikil lægð fyrir sunnan land Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Eldur í þaki Rimaskóla í nótt Þjófnaður í þremur verslunum Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Bændum brugðið og skoði frekari öryggisbúnað Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Svona voru aðstæður við svínabú Stjörnugríss Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Sonur þingmannsins í áframhaldandi gæsluvarðhald Rúvarar verði einir eftir í Efstaleitinu Stefnan tengist ekki þjóðaratkvæðagreiðslu Talsvert tjón og týndar tennur Eigendur Santé neita sök Samfélagið syrgir ungmennin sem létust Sex svín drápust eftir annað innbrot „Þetta er smjörklípa“ Minningarstundir og ESA undirbýr dómsmál Sjá meira