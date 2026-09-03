Innlent

Sér­stakt við­bragð á Ljósanótt vegna ung­linga­drykkju

Smári Jökull Jónsson skrifar
Ljósanótt í Reykjanesbæ var fyrst haldin árið 2000.
Ljósanótt í Reykjanesbæ var fyrst haldin árið 2000. Vísir/Viktor Freyr

Sérstakt viðbragð viðbragðsaðila verður á Ljósanótt vegna unglingadrykkju en hátíðin var sett í morgun. Minningartónleikar um Gunnar Þórðarson verða í Hljómahöll á sunnudag og verkefnastjóri hátíðarinnar segir að af mörgu sé að taka í dagskrá hátíðarinnar.

Ljósanótt var sett í Reykjanesbæ í morgun þegar grunn- og leikskólabörn komu saman í Skrúðgarðinum og sungu Ljósanæturlagið.

„Þetta eru tugir sýninga og örugglega í kringum hundrað aðilar sem eru að sýna list og handverk. Þetta er rosa stórt kvöld í bænum, allir að fara hérna á milli og skemmta sér,“ sagði Guðlaug María Lewis, menningarfulltrúi Reykjanesbæjar og verkefnastjóri Ljósanætur.

„Við erum fjölskyldu- og menningarhátíð og það er mikið lagt upp úr listasýningum og slíku en það er líka mjög vel gert fyrir börnin. Við erum með ókeypis barnadagskrá í skrúðgarðinum og tívolí og fleira sem fylgir svona hátíðum,“ bætir Guðlaug við en einnig verður boðið upp á tónleika í heimahúsum í anda Heima hátíðarinnar í Hafnarfirði og Hljómeyjar í Vestmannaeyjum.

„Síðan eru mjög skemmtileg íbúaverkefni á morgun þar sem íbúar standa fyrir tónleikum í hverfunum. Síðan er það kjötsúpan sem Skólamatur býður upp á,“ sem er stór hefð á Ljósanótt að sögn Guðlaugar.

„Erfitt að lýsa þessu með orðum“

Einn af hápunktum Ljósanætur eru stórtónleikar og flugeldasýning á laugardagskvöld og á sunnudag verða haldnir minningartónleikar í Hljómahöll um Gunnar Þórðarson en hann lést þann 30. júlí.

Á morgun fer fram svokölluð árgangaganga þar sem allir árgangar bæjarins ganga saman á hátíðarsvæðið.

„Það er eiginlega sko erfitt að lýsa þessu með orðum, þetta er algjört sjónarspil. Þetta byrjar þannig að yngstu árgangarnir eru efst, ganga niður og svo bætist alltaf hver árgangur aftan við. Þannig að þú sérð bara heila mannsævi liðast niður Hafnargötuna og þetta er bara algjörlega einstakt.“

Brýna fyrir foreldrum að fjölskyldur fari saman heim

Á Menningarnótt í Reykjavík þurfti lögregla að hafa afskipti af töluvert mörgum unglingum vegna áfengisdrykkju. Guðlaug segir öryggisteymi verða að störfum á hátíðinni skipað viðbragðsaðilum í sveitarfélaginu.

„Við verðum með sérstakt viðbragð sem er þannig að við erum með Flotann, flakkandi félagsmiðstöð, með okkur og lögregluna sem heimsækir unglingastigið í öllum grunnskólum bæjarins og Fjölbrautaskólann líka,“ segir Guðlaug María.

„Þar verður talað um þessi mál og við teljum að þetta sé mjög gott viðbragð. Síðan auðvitað brýning til foreldra í okkar kynningarefni og slíku um að fara saman heim að loknum hátíðahöldum.“

Reykjanesbær Menning Börn og uppeldi Ljósanótt

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