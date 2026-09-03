Innlent

Há­mark bílastæða við ný­byggingar falli niður

Birgir Olgeirsson skrifar
Fjöldi bílastæða við nýbyggingar kann framvegis að ráðast af mati á hverju verkefni í stað bindandi hámarks, verði breytingarnar staðfestar í borgarráði.
Fjöldi bílastæða við nýbyggingar kann framvegis að ráðast af mati á hverju verkefni í stað bindandi hámarks, verði breytingarnar staðfestar í borgarráði. Arnar

Meirihlutinn í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur samþykkti í gær að fella niður bindandi hámark á fjölda bílastæða við nýbyggingar og endurnýjun byggðar.

Tillagan var samþykkt með fimm atkvæðum Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar, Framsóknarflokksins og Miðflokksins gegn tveimur atkvæðum Samfylkingarinnar. Málinu hefur verið vísað til borgarráðs.

Í núgildandi reglum eru bæði viðmið og hámark fyrir fjölda bílastæða. Heimilt er að rökstyðja fjölgun eða fækkun frá viðmiðinu en aldrei má fara yfir hámarkið.

Samkvæmt breytingunum verða viðmiðin áfram höfð til hliðsjónar en heimilt að ákveða fleiri eða færri stæði eftir staðsetningu, landnotkun og þörfum hverrar uppbyggingar. Frávik þarf að rökstyðja og samgöngumat verður áfram notað þar sem þess er þörf.

Hámarksákvæði sem þegar eru bindandi í samþykktu deiliskipulagi halda gildi sínu.

Viðmiðum verður einnig breytt fyrir sumar íbúðir. Á svæði eitt verður gert ráð fyrir hálfu stæði fyrir eins herbergis íbúð, 0,75 stæði fyrir tveggja herbergja íbúð og einu stæði fyrir stærri íbúðir. Viðmiðin fyrir námsmannaíbúðir verða frá 0,25 upp í eitt stæði eftir stærð.

Segja afslátt og afnám vinna saman

Meirihlutinn segir afnám hámarksins ekki leiða sjálfkrafa til fjölgunar stæða. Hvert stæði neðanjarðar kosti yfir fimm milljónir króna og sá kostnaður veiti byggingaraðilum aðhald.

Ráðgjafa- og verkfræðistofan Efla bendir þó á í minnisblaði sínu að mikið framboð bílastæða geti aukið bílaeign og akstur, hækkað húsnæðiskostnað og dregið úr skilvirkri landnýtingu. Fyrirtækið lagði til að hámarkið yrði hækkað frekar en afnumið.

Samfylkingin bendir á að borgarráð hafi nýlega samþykkt 90 prósenta afslátt af gatnagerðargjöldum vegna sameiginlegra bílakjallara.

Fulltrúar flokksins segja afnám hámarksins heimila fleiri stæði á sama tíma og afslátturinn lækki gjöld byggingaraðila vegna bílakjallara. Þannig skapist hvati til að fjölga stæðum en borgarsjóður verði af tekjum. Borgin greiðir ekki fyrir kjallarana en kostnaður útsvarsgreiðenda felst, að mati flokksins, í gjöldum sem borgin innheimtir ekki.

Reykjavík Borgarstjórn Bílastæði

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