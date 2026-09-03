Hámark bílastæða við nýbyggingar falli niður Birgir Olgeirsson skrifar 3. september 2026 13:48 Fjöldi bílastæða við nýbyggingar kann framvegis að ráðast af mati á hverju verkefni í stað bindandi hámarks, verði breytingarnar staðfestar í borgarráði. Arnar Meirihlutinn í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur samþykkti í gær að fella niður bindandi hámark á fjölda bílastæða við nýbyggingar og endurnýjun byggðar. Tillagan var samþykkt með fimm atkvæðum Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar, Framsóknarflokksins og Miðflokksins gegn tveimur atkvæðum Samfylkingarinnar. Málinu hefur verið vísað til borgarráðs. Í núgildandi reglum eru bæði viðmið og hámark fyrir fjölda bílastæða. Heimilt er að rökstyðja fjölgun eða fækkun frá viðmiðinu en aldrei má fara yfir hámarkið. Samkvæmt breytingunum verða viðmiðin áfram höfð til hliðsjónar en heimilt að ákveða fleiri eða færri stæði eftir staðsetningu, landnotkun og þörfum hverrar uppbyggingar. Frávik þarf að rökstyðja og samgöngumat verður áfram notað þar sem þess er þörf. Hámarksákvæði sem þegar eru bindandi í samþykktu deiliskipulagi halda gildi sínu. Viðmiðum verður einnig breytt fyrir sumar íbúðir. Á svæði eitt verður gert ráð fyrir hálfu stæði fyrir eins herbergis íbúð, 0,75 stæði fyrir tveggja herbergja íbúð og einu stæði fyrir stærri íbúðir. Viðmiðin fyrir námsmannaíbúðir verða frá 0,25 upp í eitt stæði eftir stærð. Segja afslátt og afnám vinna saman Meirihlutinn segir afnám hámarksins ekki leiða sjálfkrafa til fjölgunar stæða. Hvert stæði neðanjarðar kosti yfir fimm milljónir króna og sá kostnaður veiti byggingaraðilum aðhald. Ráðgjafa- og verkfræðistofan Efla bendir þó á í minnisblaði sínu að mikið framboð bílastæða geti aukið bílaeign og akstur, hækkað húsnæðiskostnað og dregið úr skilvirkri landnýtingu. Fyrirtækið lagði til að hámarkið yrði hækkað frekar en afnumið. Samfylkingin bendir á að borgarráð hafi nýlega samþykkt 90 prósenta afslátt af gatnagerðargjöldum vegna sameiginlegra bílakjallara. Fulltrúar flokksins segja afnám hámarksins heimila fleiri stæði á sama tíma og afslátturinn lækki gjöld byggingaraðila vegna bílakjallara. Þannig skapist hvati til að fjölga stæðum en borgarsjóður verði af tekjum. Borgin greiðir ekki fyrir kjallarana en kostnaður útsvarsgreiðenda felst, að mati flokksins, í gjöldum sem borgin innheimtir ekki. Reykjavík Borgarstjórn Bílastæði Mest lesið Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Innlent Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Innlent Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Erlent Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Innlent „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Innlent Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda Innlent Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Innlent Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Erlent Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Innlent Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Innlent Fleiri fréttir Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Hámark bílastæða við nýbyggingar falli niður Óvirk umferðarljós valda töfum Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Pallborðið: Línurnar lagðar fyrir spennandi þing Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Þorgerður kallaði Rússa á teppið og auknar heimildir lögreglu Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Víðáttumikil lægð fyrir sunnan land Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Eldur í þaki Rimaskóla í nótt Þjófnaður í þremur verslunum Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Bændum brugðið og skoði frekari öryggisbúnað Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Svona voru aðstæður við svínabú Stjörnugríss Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Sonur þingmannsins í áframhaldandi gæsluvarðhald Rúvarar verði einir eftir í Efstaleitinu Stefnan tengist ekki þjóðaratkvæðagreiðslu Talsvert tjón og týndar tennur Eigendur Santé neita sök Samfélagið syrgir ungmennin sem létust Sex svín drápust eftir annað innbrot „Þetta er smjörklípa“ Minningarstundir og ESA undirbýr dómsmál Sjá meira