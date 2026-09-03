Martinelli seldur til Sádi-Arabíu

Arsenal hefur nú selt brasilíska kantmanninn Gabriel Martinelli til Sádi-Arabíu þar sem hann verður liðsfélagi Ollie Watkins hjá Al-Hilal.
BBC segir að Arsenal fái að lágmarki 60 milljónir punda, jafnvirði um 9,8 milljarða króna, fyrir leikmanninn auk hluta af næstu sölu.
Martinelli, sem er 25 ára gamall, kom til Arsenal fyrir sjö árum og varð Englandsmeistari með liðinu í vor. Hann átti aðeins eitt ár eftir af samningi sínum við Arsenal og var ekki lengur í framtíðaráætlunum Mikels Arteta.
Al-Hilal er ásamt Al-Nassr, liði Cristiano Ronaldo, á toppi sádiarabísku úrvalsdeildarinnar. Félagið hefur eins og fyrr segir einnig keypt Ollie Watkins frá Aston Villa, fyrir 51 milljón punda, auk þess að fá hollenska kantmanninn Crysencio Summerville frá West Ham.
Martinelli skoraði 11 mörk í 53 leikjum fyrir Arsenal á síðustu leiktíð en hefur ekki verið í leikmannahópnum í fyrstu tveimur deildarleikjunum á nýhafinni leiktíð.