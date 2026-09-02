Fótbolti

Bayern lenti ó­vænt undir í fyrstu um­ferð bikarsins

Andri Broddason skrifar
Harry Kane var létt eftir að hafa jafnað metin fyrir Bayern.
Harry Kane var létt eftir að hafa jafnað metin fyrir Bayern. Getty/Chris Brunskill

Bayern München mætti VfL Osnabrück í fyrstu umferð þýska bikarsins í fótbolta. Bayern fór með sigur af hólmi þrátt fyrir óvænta byrjun.

VfL Osnabrück er í þýsku B-deildinni og er búið að tapa tveimur leikjum þar eftir þrjár umferðir. Liðið var vægast sagt óheppið með lið í fyrstu umferð bikarsins þar sem það mætti stórliði Bayern München.

Það tók nú aðeins fimm mínútur fyrir fyrsta mark leiksins að líta dagsins ljós en það kom ekki úr áttinni sem búist var við. Robin Meißner kom VfL Osnabrück í forystu leiksins með glæsilegu langskoti sem var óverjandi fyrir Jonas Urbig í marki Bayern München.

Draumabyrjunin átti þó ekki eftir að endast lengi því Harry Kane jafnaði metin á átjándu mínútu og sex mínútum eftir jöfnunarmarkið var Bayern komið í forystu með marki frá Tom Bischof.

Eftir að Bayern náði forystu í leiknum gat liðið verið rólegt og átti VfL Osnabrück lítil svör við spilamennsku Bayern.

Á 73. mínútu skoraði Michael Olise þriðja mark Bayern og Harry Kane skoraði annað mark sitt og fjórða mark Bayern úr vítaspyrnu. Það reyndist vera síðasta mark leiksins og heldur Bayern München áfram í aðra umferð þýska bikarsins.

Þýski boltinn

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