Bayern lenti óvænt undir í fyrstu umferð bikarsins Andri Broddason skrifar 2. september 2026 20:51 Harry Kane var létt eftir að hafa jafnað metin fyrir Bayern. Getty/Chris Brunskill Bayern München mætti VfL Osnabrück í fyrstu umferð þýska bikarsins í fótbolta. Bayern fór með sigur af hólmi þrátt fyrir óvænta byrjun. VfL Osnabrück er í þýsku B-deildinni og er búið að tapa tveimur leikjum þar eftir þrjár umferðir. Liðið var vægast sagt óheppið með lið í fyrstu umferð bikarsins þar sem það mætti stórliði Bayern München. Það tók nú aðeins fimm mínútur fyrir fyrsta mark leiksins að líta dagsins ljós en það kom ekki úr áttinni sem búist var við. Robin Meißner kom VfL Osnabrück í forystu leiksins með glæsilegu langskoti sem var óverjandi fyrir Jonas Urbig í marki Bayern München. Draumabyrjunin átti þó ekki eftir að endast lengi því Harry Kane jafnaði metin á átjándu mínútu og sex mínútum eftir jöfnunarmarkið var Bayern komið í forystu með marki frá Tom Bischof. Eftir að Bayern náði forystu í leiknum gat liðið verið rólegt og átti VfL Osnabrück lítil svör við spilamennsku Bayern. Á 73. mínútu skoraði Michael Olise þriðja mark Bayern og Harry Kane skoraði annað mark sitt og fjórða mark Bayern úr vítaspyrnu. Það reyndist vera síðasta mark leiksins og heldur Bayern München áfram í aðra umferð þýska bikarsins. Þýski boltinn Mest lesið Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Íslenski boltinn Ódýrast að æfa með Þór en dýrast hjá Fram Sport Tiger missir bílprófið í fimm ár Sport Romo játar sök og segist eiga við vanda að stríða Sport Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Enski boltinn Uppgjörið: FH-Apollon 1-0 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Fótbolti Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Íslenski boltinn Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Enski boltinn Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ Íslenski boltinn Allt teymi Heimis framlengir Fótbolti Fleiri fréttir Bayern lenti óvænt undir í fyrstu umferð bikarsins Elías Rafn hélt hreinu og kom Midtjylland á toppinn Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Arna og Fanney áfram í Evrópubikarnum Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir: ,,Hleyptum óþarfa stressi í leikinn” Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” „Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“ Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Uppgjörið: FH-Apollon 1-0 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Uppgjörið: Csíkszereda - Breiðablik 0-1 | Blikar áfram í Evrópu Draumurinn að rætast Liverpool fékk nýjan markvörð Allt teymi Heimis framlengir Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Vatnhamar til Vejle Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Myndaveisla: Á fimmta þúsund manns á stórleik KR og Víkings Félagsskiptaglugganum lokað: Stór nöfn færðu sig um set og ekki öllu lokið „Það er hrikalegt að sjá þetta“ „Í gær var ég að æfa nákvæmlega sama skot“ Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ „Gæti óskað þeim til hamingju með titilinn núna“ Mörkin úr stórslag KR og Víkings í lýsingu Gumma Ben Ndiaye til Manchester City Sjá meira