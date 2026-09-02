Brotinn gluggi var eitt ummerkja í svínabúi Stjörnugríss nokkrum klukkustundum eftir að brotist var inn og svínunum sleppt út.
Elísabet Inga Sigurðardóttir, fréttamaður Sýnar, kíkti á vettvang innbrotsins. Hægt er að sjá hvernig aðstæðurnar voru í klippunni hér fyrir neðan.
Einnig voru innréttingarnar eyðilagðar þegar brotist var inn.
Fimm smágrísir drápust við verknaðinn og fótbrotnaði ein gylta með þeim afleiðingum að hana þurfti að aflífa. Sömuleiðis voru fleiri dýr særð. Atvikið hann að hafa meiri áhrif á dýrin sem komi fram á næstu vikum, svo sem aukin streita og fósturlát.
Síðast var brotist inn hjá Stjörnugrís í maí og svínunum sleppt. Þá skildu skemmdarvargarnir eftir stefnuskrá á vettvangi. Einnig var sams konar yfirlýsing skilin eftir í júní þegar brotist var inn í Reykjabú og hænum sleppt.