Tæplega nítján ára stúlka sem lést í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags var frá Írlandi en búsett hér á landi þar sem hún undi hag sínum vel. Talið er að bíllinn hafi verið á yfir tvö hundruð kílómetra hraða áður en slysið varð.
Erlenda stúlkan sem lést ásamt tveimur íslenskum ungmennum í banaslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags hét Hannah Jane Large. Hannah hefði orðið nítján ára síðar í mánuðinum. Hún var frá Írlandi og er von á foreldrum hennar hingað til landsins. Þau vilja koma því á framfæri að hún hafi verið afar hamingjusöm á Íslandi og spennt fyrir því að dvelja hér.
Lögreglu barst tilkynning um slysið eftir miðnætti aðfaranótt mánudags. Bíll af tegundinn BMW hafnaði utan vegar og á hraunkletti við veginn rétt sunnan við gatnamót Krýsuvíkurvegar og Leiðarendavegar. Tvær stúlkur og ungur karlmaður létust í slysinu. Áður hefur komið fram að ungi maðurinn heiti Benjamín Guðmundsson og íslenska stúlkan Arndís Halla Guðlaugsdóttir. Benjamín var á 21. aldursári en Arndís Halla sextán ára.
Lögregla hefur meðal annars til skoðunar hvort um hraðaakstur hafi verið að ræða í aðdraganda þess að bíllinn fór út af veginum. Samkvæmt heimildum fréttastofu benda gögn sem lögregla hefur undir höndum og hafa verið í dreifingu meðal almennings til þess að bíllinn hafi verið á yfir tvö hundruð kílómetra hraða augnablikum áður en hann lenti á klettinum.
Fram hefur komið að rannsókn á tildrögum slyssins sé skammt á veg komin. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu stendur til að ræða við nokkurn fjölda vitna sem voru á svæðinu um nóttina.
Minningarstund vegna fráfalls Arndísar Höllu verður í Lágafellskirkju í Mosfellsbæ klukkan hálf sex í dag. Minningarstund vegna Benjamíns verður í Háteigskirkju í Reykjavík klukkan sex.