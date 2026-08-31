Ungmennin þrjú sem létust í umferðarslysi við Kýsuvíkurveg í nótt voru fædd árin 2005, 2007 og 2009.
Tvær stúlkur og einn piltur létust þegar bíll þeirra hafnaði utan vegar við Krýsuvíkurveg í nótt. Drengurinn var fæddur árið 2005, en stúlkurnar árin 2007 og 2009.
Slysið átti sér stað rétt sunnan við gatnamót Krýsuvíkurvegar og Leiðarendavegar og barst lögreglu tilkynning um það rétt eftir miðnætti í nótt.
Ungmennin voru öll í bílnum sem hafnaði utan vegar eftir að hafa verið ekið suður Krýsuvíkurveg.
Lögregla og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka nú tildrög slyssins.