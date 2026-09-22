Árleg framlög jukust um 286 milljónir en Sinfónían aftur rekin með tapi Birgir Olgeirsson skrifar 22. september 2026 13:12 Árleg framlög ríkis og Reykjavíkurborgar til Sinfóníunnar hækkuðu um 286,5 milljónir króna frá 2023 til 2025. Sveitin var þó rekin með 6,8 milljóna króna tapi árið 2025. Vísir/Vilhelm Tap af rekstri Sinfóníuhljómsveitar Íslands nam 6,8 milljónum króna árið 2025, eftir 46,6 milljóna hagnað árið 2024. Árleg framlög ríkis og Reykjavíkurborgar höfðu þó hækkað um 286,5 milljónir króna frá 2023 til 2025. Þetta kemur fram í eftirfylgniskýrslu Ríkisendurskoðunar sem birtist 16. september. Þar er metið hvernig hljómsveitin og menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytið hafa brugðist við fjórum ábendingum úr úttekt frá september 2023. Hagnaðurinn entist í eitt ár Árið 2023 tapaði sveitin 30,1 milljón króna. Aukin opinber framlög áttu þátt í að snúa rekstrinum í hagnað árið 2024 en árið 2025 fór hann aftur í tap. Í árslok 2025 voru skuldir sveitarinnar 2,6 milljónum krónum hærri en bókfært verðmæti eigna hennar. Frá 2024 til 2025 jukust heildargjöldin um 130,8 milljónir króna en heildartekjurnar um 77,6 milljónir, samkvæmt rekstraryfirlit skýrslunnar. Rúmlega tvö þúsund færri miðar seldust á tónleika Sinfóníunnar í Hörpu starfsárið 2024–2025 en starfsárið á undan. Samdrátturinn nam 3,6 prósentum.Vilhelm Árleg framlög ríkis og borgar hækkuðu úr tæpum 1,67 milljörðum króna árið 2023 í rúma 1,95 milljarða árið 2025. Af 286,5 milljóna hækkuninni komu 238,8 milljónir frá ríkinu og 47,7 milljónir frá Reykjavíkurborg. Hækkunin nam 17,2 prósentum án leiðréttingar fyrir verðbólgu. Samið um afturvirkar launahækkanir Heildargjöld sveitarinnar jukust um 233,8 milljónir króna frá 2023 til 2025. Mest munaði um laun og annan starfsmannakostnað, sem jókst um 230,3 milljónir, eða 18,2 prósent. Árið 2025 eitt og sér hækkaði sá kostnaður um 140,6 milljónir frá árinu áður, eða 10,4 prósent. Á þessum árum var samið um hærri laun hljóðfæraleikara. Þann 27. september 2023 náðust kjarasamningar við ríkið, daginn áður en boðað verkfall átti að hefjast. Vísir greindi þá frá tillögu menningarráðuneytisins um 15 milljóna króna viðbótarfjárveitingu árið 2023 og 45 milljónir árið 2024 til að standa undir launahækkunum. Nýr kjarasamningur var undirritaður 28. ágúst 2025, eftir að viðræður höfðu staðið yfir frá árinu áður. Samningurinn felur í sér launahækkanir aftur til 1. apríl 2024 og frekari hækkun frá 1. apríl 2025. Hann gildir til loka mars 2028. Ráðuneytið segir annir hafa tafið vinnuna Ráðuneytið hafði árið 2023 tekið undir að skýra þyrfti hvernig ríki og borg stæðu að rekstri Sinfóníunnar og hvaða réttindi og skyldur starfsfólk hennar hefði. Ríkisendurskoðun segir í nýju skýrslunni að lítil sem engin vinna hafi verið unnin að þessu frá 2023 og málinu ítrekað verið frestað. Logi Einarsson menningarmálaráðherra fer með málefni Sinfóníunnar. Í eftirfylgniskýrslu Ríkisendurskoðunar segir að ráðuneytið hafi ítrekað frestað vinnu við að skýra aðkomu ríkis og borgar að rekstri sveitarinnar.Vilhelm Fyrstu svör ráðuneytisins við eftirfylgninni bárust Ríkisendurskoðun í janúar 2026. Ráðuneytið fékk síðar að gera athugasemdir við skýrsludrögin. Í skýrslunni er haft eftir ráðuneytinu að annir hafi tafið undirbúning breytinga á eignarhaldi og aðkomu Reykjavíkurborgar og að til standi að setja á fót starfshóp. Samkvæmt upplýsingunum sem Ríkisendurskoðun byggir á hafði sú vinna ekki hafist. Um tvö þúsund færri miðar seldust Samkvæmt ársskýrslu hljómsveitarinnar fyrir 2024–2025 seldust tæplega 58 þúsund miðar á tónleika sem Sinfónían hélt í Hörpu það starfsár, en rúmlega 60 þúsund starfsárið 2023–2024. Seldum miðum fækkaði því um tvö þúsund milli starfsára. Heildarfjöldi gesta á tónleika og aðra viðburði sveitarinnar lækkaði úr 80.588 starfsárið 2022–2023 í 71.177 starfsárið 2024–2025. Brugðist við ábendingu um innra starf Ríkisendurskoðun telur að Sinfónían hafi brugðist að fullu við ábendingu úttektarinnar frá 2023 um að bæta innra starf og skýra hlutverk nefnda. Í könnuninni Stofnun ársins fékk sveitin þó lægri heildareinkunn árið 2025 en 2024. Einkunnir fyrir stjórnun og starfsanda lækkuðu einnig. Ríkisendurskoðun bendir á þær niðurstöður og segir áfram þörf á að bæta starfsandann. Af fjórum ábendingum frá 2023 telur Ríkisendurskoðun þannig að einni hafi verið fylgt að fullu. Ábendingum um fjármálaeftirlit ráðuneytisins og markmið í rekstri sveitarinnar hafi verið fylgt að hluta. Ábendingunni um að skýra eignarhald og rekstrarform hafi ekki verið fylgt. 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