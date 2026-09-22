Boða stórsókn í skóla- og menntamálum í Reykjavík Lovísa Arnardóttir skrifar 22. september 2026 10:36 Björg segir allar breytingar verða að vera innleiddar í góðu samstarfi við bæði heimili og skóla. Vísir/Vilhelm Unnið er að nýrri aðgerðaáætlun í skóla- og menntamálum í leik- og grunnskólum í Reykjavík. Nýr meirihluti hefur boðað til samráðsfundar með fjölbreyttum fulltrúum heimilis og skóla. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, segir ekki hafa verið nógu skýran fókus á skóla- og menntamálum í Reykjavík og að nýr meirihluti ætli að breyta því. Það sé stórsókn og hún viti að það sé stórt orð en þau ætli að reyna að standa undir því. Björg var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Hún segir eiga að setja skóla- og menntamál í leik- og grunnskólum í forgang. Hún segir niðurstöðurnar í PISA í raun ekki óvæntar og þó svo að það sé að hægjast á fallinu sé staðan afleit og sérstaklega með tilliti til lesskilnings. Björg segir sóknina felast í því að skóla- og frístundaráð sé í samvinnu við pólitíkina að útbúa aðgerðaáætlun. Þau ætli að gefa sér tíma til að skoða gögn og muni kynna hana þegar hún er tilbúin. Annað sem þau ætli að gera sé að fá alla hagaðila saman í Tjarnarsal Ráðhússins. „Það eru kennarar, starfsfólkið og foreldrar, við megum ekki gleyma foreldrum þegar kemur að þessum málum,“ segir hún og að það þurfi að vera með þétt samspil heimilis og skóla. „Það gengur ekki að það sé eitthvað í gangi í skólanum og svo er eitthvað allt annað í gangi heima, engar sömu reglur eða taktur,“ segir hún og að það hafi áhrif. Þess vegna eigi að fá foreldra og fólk úr frístund með. Eru byrjuð að breyta Hún segir meirihlutann þegar hafa sett eitthvað af sínum hugmyndum í framkvæmd. Sem dæmi hafi þau innleitt símafrí í skólum í Reykjavík og tekið upp matsferil í öllum bekkjum svo þau hafi einhverjar mælingar á stöðunni. Það sé til dæmis ábending sem hafi fylgt PISA-niðurstöðunum núna í haust. „Við viljum fá mælingar á hverjum bekk.“ Hún segir sóknina þó alls ekki bara eiga við um grunnskólann heldur vilji þau einnig styðja betur við leikskólana og innleiða betri mælingar á málþroska barna. Eigi barn erfitt með að mynda ákveðin hljóð eða orð við þriggja og fjögurra ára aldur geti það haft eitthvað forspárgildi um það hvernig barninu muni ganga í grunnskóla. Björg segir að unnið sé að því að koma því betur á koppinn. Það séu gerðar mælingar á börnum í einhverjum leikskólum, ekki öllum, en meirihlutinn innleiði ekki svona mælingar án aðkomu og samstarfs við kennara og starfsfólk í leikskólunum. Hún segir að meirihlutinn vilji skoða hvort að þetta próf, Hljóm 2, verði innleitt með markvissari hætti. „Það þarf eitthvað þjóðarátak í þessu, finnst mér.“ Björg segir námsgögn einnig hafa verið fjársvelt og þó svo að ríkisstjórnin ætli að verja hálfum milljarði í að gera ný námsgögn þurfi meira til. Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar skoraði í haust á íslenska ríkið að setja í forgang að útbúa námsefni fyrir öll fög og alla bekki í samræmi við endurskoðun á aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi haustið 2024. Jafnframt var skorað á ríkið að tryggja nægt fjármagn til kaupa á námsefni svo að nemendur og kennarar hefðu aðgang að vönduðu námsefni. Afþreyingin meira spennandi en námsefnið Björg segir úrvalið af afþreyingarefni mikið og námsefnið þurfi því að vera ansi gott eigi það að keppa við þetta afþreyingarefni. Björg segir kennara um alla borg búa til efni og það sé gott að deila góðum hugmyndum. Það sem á að gera á málstofunni í Tjarnarsal er til dæmis að draga fram flott verkefni. Það þurfi líka að tala um það sem gangi vel. Hvað varðar umræðu um Læsis-appið í vikunni segir Björg að hún tengi að mörgu leyti við þetta og hafi oft og tíðum bölsótast út í fjölmörg smáforrit sem þarf að nota, mentor og abler til dæmis. Hún kallar eftir því að þessi forrit vinni betur saman. Hún segist hafa heyrt í mörgum foreldrum eftir umræðuna um Læsis-appið og að margir hafi lýst ánægju með það. Það sé betra utanumhald og hvatningin með límmiðum og strikum virki vel á þeirra börn. „Mér finnst, og við erum að reyna að gera það í Reykjavík. Við verðum að einfalda líf fjölskyldna, við vitum alveg hversu flókið þetta er,“ segir hún og að ofan á smáforritin bætist tölvupóstar frá skólum. „Þetta er rosalega flókið og ég held að það væri til bóta að einfalda þetta.“ Björg segir samtalið við kennara og foreldra eiga að leiða í ljós hver þörfin sé á gólfinu og hvort stuðningsþjónustan sé nægilega við kennara. Það eigi að grípa börn sem þurfi betri stuðning og sem dæmi hafi það sést í PISA-niðurstöðum svart á hvítu að betur þurfi að styðja við börn af erlendum uppruna í íslensku skólakerfi. Hvað hún sjái fyrir sér koma út úr samráðsfundi með kennurum og starfsfólki segir Björg að hún verði að hafa trú á því að það komi eitthvað jákvætt út úr fundinum. Hún segir það hluta af samtalinu hvernig eigi að fylgja þessu eftir. Mælingar verði fyrir stjórnendur „Okkar ábyrgð hlýtur að vera að halda þessum fókus, þessum áhuga og þessu fjármagni í málaflokknum út kjörtímabilið, það er það sem ég get lofað,“ segir hún og að hún ætli að taka þau varnaðarorð með sér á fundinn að fólk megi ekki ganga út af fundinum og ekkert breytist. Hvað varðar mælingar í skólunum segir Björg að skólarnir verði að fá upplýsingar úr mælingum. Það hafi verið viðkvæmt að birta upplýsingarnar því það geti haft þau áhrif að ákveðnir skólar eða hverfi verði brennimerkt. Það sé frekar að skólar og skólastjórnendur fái gögnin og meti hver aðkoma annarra sé að þeim. Hægt er að hlusta á viðtalið að ofan. Skóla- og menntamál Grunnskólar Leikskólar Börn og uppeldi Reykjavík Borgarstjórn Bítið Tengdar fréttir Opið bréf til Ingu: „Þetta er „lausn“ á einhverju sem var aldrei vandamál“ Jóhannes Haukur Jóhannesson leikari hefur sent Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra bréf vegna smáforrits sem hann þarf að nota, með barninu sínu, til að skrá heimalestur. Hann segir forritið ekkert annað en samfélagsmiðil sem ýti undir óþarfa samanburð. Hann telur að snúa ætti aftur til þess að skrá lestur á blað. 20. september 2026 14:30 Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Grunnskólakennari telur að íslenskt samfélag hafi misst sjónar á því hvað skólinn standi fyrir. Námið sé aftast í forgangsröðun heimilisins og kallar hún eftir því að foreldrar sýni jafn mikla ástríðu fyrir náminu og á hliðarlínunni á Símamótinu. 17. september 2026 22:23 Spreyttu þig á PISA-spurningunum Íslenskum nemendum gengur sífellt verr samkvæmt niðurstöðum nýju PISA-könnunarinnar. 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