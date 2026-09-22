Niðurstöður endurskoðaðs áhættumats fyrir Grindavík benda til þess að forsendur fyrir varanlegri búsetu og skólahaldi í Grindavík séu ásættanlegar að því gefnu að skilgreindar öryggisforsendur séu uppfylltar og nauðsynlegar öryggisráðstafanir virkar. Ríkisstjórnin mun hefja vinnu við að bjóða Grindvíkingum að kaupa aftur íbúðarhúsnæði í bænum.
Í tilkynningu á vef Stjórnarráðs Íslands segir að ríkisstjórnin hafi í dag fjallað um niðurstöður þess hluta endurskoðaðs áhættumats fyrir Grindavík sem nú liggur fyrir.
Í apríl síðastliðnum hafi það verið mat ríkisstjórnarinnar að ekki væru að svo stöddu forsendur til að hefja skólahald að nýju í Grindavík eða stuðla að aukinni búsetu barna í bænum. Þá hafi ekki legið fyrir skýrt skilgreind viðmið um ásættanlega áhættu sem gætu stutt slíkar ákvarðanir.
Síðan þá hafi verið unnið að endurskoðun áhættumats fyrir þéttbýli í Grindavík. Vinnan hafi meðal annars beinst að öryggi við daglega dvöl í bænum og við hugsanlega rýmingu, samfelldu skólahaldi, velferð barna og öryggi húsnæðis. Fjöldi sérfræðinga, hagaðila og Grindvíkinga hafi tekið þátt í vinnunni.
Vinnu varðandi þessa afmörkuðu þætti áhættumatsins sé nú lokið og niðurstöður verði kynntar á íbúafundi í Grindavík í kvöld. Vinnu við heildstætt áhættumat fyrir Grindavík verði haldið áfram og það verði endurskoðað reglulega eftir því sem aðstæður, þekking og reynsla þróast.
Íbúafundurinn verður sýndur í beinni útsendingu á Vísi í kvöld.
Þá segir að niðurstöður vinnunnar bendi til þess að unnt sé að halda áhættu fyrir fólk sem dvelur eða starfar í Grindavík innan sambærilegra marka og í öðrum byggðarlögum sem búa við langvarandi náttúruvá, að því gefnu að skilgreindar öryggisforsendur séu uppfylltar og öryggisráðstafanir virkar. Aðstæður í Grindavík séu þó áfram sérstakar þar sem ógnin sé viðvarandi allan sólarhringinn og allt árið þar til goslokum hefur verið líst yfir.
Ríkisstjórnin teljji því að forsendur fyrra mats hennar frá 10. apríl síðastliðnum hafi breyst. Niðurstöðurnar feli þó ekki í sér að óvissu vegna náttúruvár sé lokið. Áfram þurfi að fylgjast náið með þróun mála og tryggja að öryggisráðstafanir, svo sem vöktun, viðvörunakerfi og rýmingaráætlanir, séu ávallt virkar. Við ákvarðanir um búsetu og skólahald þurfi jafnframt að leggja sérstaka áherslu á hagsmuni og velferð barna.
„Niðurstöðurnar skapa þó grundvöll fyrir Grindavíkurbæ, ríkið og aðra hlutaðeigandi aðila til að taka næstu skref við endurreisn Grindavíkur, meðal annars með því að hefja markvisst og í áföngum undirbúning að því að bjóða Grindvíkingum að kaupa aftur íbúðarhúsnæði í bænum, kjósi þeir það.“