Innlent

Neitar að tjá sig um hvort lög verði sett á verk­fall

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir

Innviðaráðherra segir engar ákvarðanir hafa verið teknar um inngrip í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair og neitar því að flugfélagið hafi fengið vilyrði frá stjörnvöldum þar að lútandi. Hann vildi ekki tjá sig um hvort verið væri að undirbúa frumvarp um lög á verkfallið.

Rætt verður við Eyjólf Ármannsson innviðaráðherra í fréttatímanum en ótímabundið allsherjarverkfall flugvirkja á að hefjast á miðnætti.

Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisráðherra kynnti nýjar losunartölur Íslands og stöðu loftslagsmála á blaðamannafundi í morgun. Við heyrum í ráðherra í fréttatímanum en íslensk stjórnvöld gætu þurft að kaupa losunarheimildir fyrir tugi milljarða á næstu árum til þess að standast skuldbindingar í loftslagsmálum.

Forsætis- og utanríkisráðherrar Íslands sækja Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York sem hefst í dag. Þar munu fulltrúar Grænlendinga, Dana og Bandaríkjamanna skrifa undir samkomulag um varnaruppbyggingu á Grænlandi.

Fimmtungur íslenskra ungmenna drekkur orkudrykk einu sinni á dag eða oftar samkvæmt nýrri rannsókn en byrja ekki að drekka slíka drykki jafn snemma og jafnaldrar þeirra á Norðurlöndunum.

Í íþróttunum verður staða Íra rædd en öll spjót standa að þeim og þjálfaranum Heimi Hallgrímssyni vegna komandi leikja Írlands og Ísraels í Þjóðadeildinni. Íslenska landsliðið kom saman til æfinga í dag en framundan eru þrír leikir hjá strákunum okkar.

Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar í beinni útsendingu á slaginu tólf.

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Hádegisfréttir Bylgjunnar

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