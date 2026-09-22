Neitar að tjá sig um hvort lög verði sett á verkfall Smári Jökull Jónsson skrifar 22. september 2026 11:46 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir Innviðaráðherra segir engar ákvarðanir hafa verið teknar um inngrip í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair og neitar því að flugfélagið hafi fengið vilyrði frá stjörnvöldum þar að lútandi. Hann vildi ekki tjá sig um hvort verið væri að undirbúa frumvarp um lög á verkfallið. Rætt verður við Eyjólf Ármannsson innviðaráðherra í fréttatímanum en ótímabundið allsherjarverkfall flugvirkja á að hefjast á miðnætti. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisráðherra kynnti nýjar losunartölur Íslands og stöðu loftslagsmála á blaðamannafundi í morgun. Við heyrum í ráðherra í fréttatímanum en íslensk stjórnvöld gætu þurft að kaupa losunarheimildir fyrir tugi milljarða á næstu árum til þess að standast skuldbindingar í loftslagsmálum. Forsætis- og utanríkisráðherrar Íslands sækja Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York sem hefst í dag. Þar munu fulltrúar Grænlendinga, Dana og Bandaríkjamanna skrifa undir samkomulag um varnaruppbyggingu á Grænlandi. Fimmtungur íslenskra ungmenna drekkur orkudrykk einu sinni á dag eða oftar samkvæmt nýrri rannsókn en byrja ekki að drekka slíka drykki jafn snemma og jafnaldrar þeirra á Norðurlöndunum. Í íþróttunum verður staða Íra rædd en öll spjót standa að þeim og þjálfaranum Heimi Hallgrímssyni vegna komandi leikja Írlands og Ísraels í Þjóðadeildinni. Íslenska landsliðið kom saman til æfinga í dag en framundan eru þrír leikir hjá strákunum okkar. Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar í beinni útsendingu á slaginu tólf. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 22. september 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Erlent Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Innlent Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Erlent Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum Innlent „Skólinn okkar er alltof lítill“ Innlent Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Innlent Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Innlent Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Innlent Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Innlent Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Innlent Fleiri fréttir Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Bein útsending: Kynna niðurstöður septembertalningar HMS Neitar að tjá sig um hvort lög verði sett á verkfall Ekkert í afkomu fyrirtækja sem sýni virðingu fyrir kjarasamningum Þokast æ fjær loftslagsskuldbindingum Íslands Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Boða stórsókn í skóla- og menntamálum í Reykjavík Bein útsending: Kynnir nýjar losunartölur Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Hagsmunir Íslands að efla Sameinuðu þjóðirnar Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum „Skólinn okkar er alltof lítill“ Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Lárus Welding á endastöð hjá MDE Segja Icelandair hafa hafnað boði um frestun verkfalls Bifreið fjarlægð með krana eftir að eldur kviknaði Litlu nær um peningana í Fljótagöng Hefði þegið samtal við Jóhannes Tekjur af fiski utan kvóta rúmlega fjórfaldast á fimm árum „Norðurlöndin eru ekki að eltast við skráningarskyldu hlaðvarpa“ Muni grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna verkfallsins Tveir á vinnupalli sem hrundi Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Útgjaldaaukningin mest hjá Ragnari Skoða hvort útlendingar þurfi að bíða eftir fullri aðstoð Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Sjá meira