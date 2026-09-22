Bein útsending: Kynnir nýjar losunartölur Árni Sæberg skrifar 22. september 2026 10:32 Jóhann Páll Jóhannsson er umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Vísir/Lýður Valberg Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, kynnir nýjar losunartölur Íslands og stöðu loftslagsaðgerða á blaðamannafundi klukkan 11. Sjá má beina útsendingu frá fundinum hér að neðan. Í fréttatilkynningu segir að á fundinum muni Jóhann Páll fara yfir stöðu loftslagsmála, kynna stöðu loftslagsaðgerða, umbætur í stjórnsýslu málaflokksins og skýrslu verkefnisstjórnar loftslagsaðgerða, aukforgangsverkefna í málaflokknum. Þá muni sérfræðingur á sviði losunarbókhalds hjá Umhverfis- og orkustofnun fara yfir heildarlosun gróðurhúsalofttegunda og stöðu Íslands gagnvart loftslagsskuldbindingum. Fundinn má sjá í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan: Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Loftslagsmál Umhverfismál Mest lesið Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Erlent Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Innlent „Skólinn okkar er alltof lítill“ Innlent Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum Innlent Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Innlent Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Erlent Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Innlent Sniðganga Hvíta húsið Erlent Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Innlent Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Innlent Fleiri fréttir Boða stórsókn í skóla- og menntamálum í Reykjavík Bein útsending: Kynnir nýjar losunartölur Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Hagsmunir Íslands að efla Sameinuðu þjóðirnar Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum „Skólinn okkar er alltof lítill“ Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Lárus Welding á endastöð hjá MDE Segja Icelandair hafa hafnað boði um frestun verkfalls Bifreið fjarlægð með krana eftir að eldur kviknaði Litlu nær um peningana í Fljótagöng Hefði þegið samtal við Jóhannes Tekjur af fiski utan kvóta rúmlega fjórfaldast á fimm árum „Norðurlöndin eru ekki að eltast við skráningarskyldu hlaðvarpa“ Muni grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna verkfallsins Tveir á vinnupalli sem hrundi Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Útgjaldaaukningin mest hjá Ragnari Skoða hvort útlendingar þurfi að bíða eftir fullri aðstoð Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Börn á rafmagnskrossurum og Kópavogur vill herða reglur Sigmar í veikindaleyfi Tafir á Keflavíkurflugvelli Vilja þingkosningar og staðgöngumæður Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Sjá meira