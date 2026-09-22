Innlent

Bein út­sending: Kynnir nýjar losunartölur

Árni Sæberg skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson er umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra.
Jóhann Páll Jóhannsson er umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Vísir/Lýður Valberg

Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, kynnir nýjar losunartölur Íslands og stöðu loftslagsaðgerða á blaðamannafundi klukkan 11. Sjá má beina útsendingu frá fundinum hér að neðan.

Í fréttatilkynningu segir að á fundinum muni Jóhann Páll fara yfir stöðu loftslagsmála, kynna stöðu loftslagsaðgerða, umbætur í stjórnsýslu málaflokksins og skýrslu verkefnisstjórnar loftslagsaðgerða, aukforgangsverkefna í málaflokknum. 

Þá muni sérfræðingur á sviði losunarbókhalds hjá Umhverfis- og orkustofnun fara yfir heildarlosun gróðurhúsalofttegunda og stöðu Íslands gagnvart loftslagsskuldbindingum.

Fundinn má sjá í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan:

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Loftslagsmál Umhverfismál

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