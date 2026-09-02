Bíllinn sem þrjú ungmenni voru í þegar hann hafnaði utan vegar á Krýsuvíkurvegi með þeim afleiðingum að öll þrjú létust var á yfir tvö hundruð kílómetra hraða þegar slysið varð. Eldur kviknaði í bílnum þar sem hann lenti í hrauninu. Þrír bílar til viðbótar voru á vettvangi þegar slysið varð, en eitt ungmennanna var erlendur ríkisborgari.
Lögreglu barst tilkynning um slysið eftir miðnætti aðfaranótt mánudags. Bíll hafnaði utan vegar og á hraunkletti við veginn rétt sunnan við gatnamót Krýsuvíkurvegar og Leiðarendavegar. Tvær stúlkur og ungur karlmaður létust í slysinu. Ungi maðurinn var fæddur árið 2005 en stúlkurnar árin 2007 og 2009.
Minningarstundir um manninn og yngri stelpuna fara fram í Háteigskirkju og Lágafellskirkju í dag. Stúlkan, sem er fædd árið 2007, er samkvæmt upplýsingum fréttastofu erlendur ríkisborgari.
Lögregla hefur meðal annars til skoðunar hvort um hraðaakstur hafi verið að ræða í aðdraganda þess að bíllinn fór út af veginum. Samkvæmt heimildum fréttastofu benda gögn sem lögregla hefur undir höndum og hafa verið í dreifingu meðal almennings til þess að bíllinn hafi verið á yfir tvö hundruð kílómetra hraða augnablikum áður en hann lenti á klettinum. Bíllinn varð alelda eftir áreksturinn.
Fram hefur komið að rannsókn á tildrögum slyssins sé skammt á veg komin. Lögregla hefur rætt við nokkurn fjölda vitna sem voru á svæðinu um nóttina. Samkvæmt heimildum Vísis voru þrír bílar með ungmennum á ferðinni til viðbótar við þann sem hafnaði utan vegar. Lögregla hefur ekki viljað gefa upp fjölda vitna.
Íslenska stúlkan sem lést hét Arndís Halla Guðlaugsdóttir en hún var sextán ára. Minningarstund fyrir hana fer fram í Lágafellskirkju í Mosfellsbæ og hefst klukkan hálf sex. Ungi maðurinn sem lést hét Benjamín Guðmundsson og var á 21. aldursári. Þriðja stúlkan, fædd árið 2007, var erlendur ríkisborgari í námi hér á landi.
Sautján ára piltur lést í banaslysi á Miklubraut í Reykjavík í febrúar. Hann var farþegi í bíl sem hafnaði á stólpa hæðarrár við götuna. Málið er enn til rannsóknar hjá lögreglu og er einn með stöðu sakbornings í málinu. Hraðakstur er meðal þess sem lögregla hefur haft til skoðunar í því máli.
Minningarstund verður haldin í Lágafellskirkju vegna andláts Arndísar Höllu Guðlaugsdóttur. Einnig verður minningarstund um Benjamín Guðmundsson í Háteigskirkju. Þau létust bæði í umferðarslysi á Krísuvíkurvegi aðfaranótt mánudags.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ræðir nú við vitni vegna banaslyssins á Krýsuvíkurvegi þar sem þrjú ungmenni létust. Önnur stúlkan var nemandi í Menntaskólanum við Sund og í gærkvöldi fór fram kyrrðarstund í Langholtskirkju fyrir nemendur.
Halla Tómasdóttir forseti vottar aðstandendum ungmennanna sem létust í umferðarslysi við Krýsuvíkurveg í nótt samúð sína. Guðrún Karls Helgudóttir biskup biður fyrir þeim sem eiga um sárt að binda.