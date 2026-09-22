Hagsmunir Íslands að efla Sameinuðu þjóðirnar Samúel Karl Ólason skrifar 22. september 2026 10:08 Kristrún Frostadóttir og Antonio Guterres og Marco Rubio og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Stjórnarráðið Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir Ísland leggja áherslu á að tala fyrir friði og virðingu fyrir alþjóðalögum á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem stendur nú yfir í New York. Það séu hagsmunir Íslands og heimsins alls að efla Sameinuðu þjóðirnar og tryggja fullveldisrétt allra ríkja. Kristrún og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, eru á allsherjarþinginu. Kristrún ræddi í gær við Antonio Guterres, fráfarandi framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. Þá tók hún einnig þátt í viðburði á vegum leiðtoga Brasilíu, Kanada, Kenía og Evrópusambandsins um mikilvægi þess að standa vörð um alþjóðasamstarf og flutti lokaávarp á hliðarviðburði um loftslagsmál. Á vef Stjórnarráðsins segir að Kristrún og Þorgerður verði í dag viðstaddar setningu allsherjarþingsins og Kristrún muni svo í kvöld sækja móttöku Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna. Haft er eftir Þorgerði Katrínu að innrás Rússa í Úkraínu, ástandið í Mið-Austurlöndum og mannréttindi setji sterka mynd á dagskrá vikunnar í New York. Malala Youzafzai og Þorgerðu Katrín.Stjórnarráðið „Ísland tekur virkan þátt í umræðunum hér í New York í vikunni og leggur þannig sín lóð á vogarskálarnar. Þó að sótt sé að alþjóðalögum og alþjóðakerfinu finn ég fyrir skýrum ásetningi velflestra ríkja heims að varðveita þau gildi og þær stofnanir sem vel hafa reynst undanfarin áttatíu ár.“ Þorgerður fundaði í gær með Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Á þeim fundi komu saman utanríkisráðherrar sjö norðurslóðaríkja. Hún hitti einnig Malölu Youzafzai, handhafa friðarverðlauna Nóbels, og ræddi við hana um réttindi kvenna og stúlkna í Afganistan. Þorgerður hélt einnig ávarp á hliðarviðburði kjarnahóps um réttindi hinsegin fólks sem líkt-þenkjandi ríki hjá Sameinuðu þjóðunum halda úti og hún sat líka fund um þróunarmál sem Írar boðuðu til. Utanríkismál Sameinuðu þjóðirnar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Erlent Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Innlent „Skólinn okkar er alltof lítill“ Innlent Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum Innlent Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Innlent Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Erlent Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Innlent Sniðganga Hvíta húsið Erlent Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Innlent Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Innlent Fleiri fréttir Boða stórsókn í skóla- og menntamálum í Reykjavík Bein útsending: Kynnir nýjar losunartölur Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Hagsmunir Íslands að efla Sameinuðu þjóðirnar Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum „Skólinn okkar er alltof lítill“ Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Lárus Welding á endastöð hjá MDE Segja Icelandair hafa hafnað boði um frestun verkfalls Bifreið fjarlægð með krana eftir að eldur kviknaði Litlu nær um peningana í Fljótagöng Hefði þegið samtal við Jóhannes Tekjur af fiski utan kvóta rúmlega fjórfaldast á fimm árum „Norðurlöndin eru ekki að eltast við skráningarskyldu hlaðvarpa“ Muni grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna verkfallsins Tveir á vinnupalli sem hrundi Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Útgjaldaaukningin mest hjá Ragnari Skoða hvort útlendingar þurfi að bíða eftir fullri aðstoð Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Börn á rafmagnskrossurum og Kópavogur vill herða reglur Sigmar í veikindaleyfi Tafir á Keflavíkurflugvelli Vilja þingkosningar og staðgöngumæður Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Sjá meira