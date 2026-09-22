Innlent

Hags­munir Ís­lands að efla Sam­einuðu þjóðirnar

Samúel Karl Ólason skrifar
Kristrún Frostadóttir og Antonio Guterres og Marco Rubio og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Kristrún Frostadóttir og Antonio Guterres og Marco Rubio og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Stjórnarráðið

Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir Ísland leggja áherslu á að tala fyrir friði og virðingu fyrir alþjóðalögum á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem stendur nú yfir í New York. Það séu hagsmunir Íslands og heimsins alls að efla Sameinuðu þjóðirnar og tryggja fullveldisrétt allra ríkja.

Kristrún og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, eru á allsherjarþinginu. Kristrún ræddi í gær við Antonio Guterres, fráfarandi framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. Þá tók hún einnig þátt í viðburði á vegum leiðtoga Brasilíu, Kanada, Kenía og Evrópusambandsins um mikilvægi þess að standa vörð um alþjóðasamstarf og flutti lokaávarp á hliðarviðburði um loftslagsmál.

Á vef Stjórnarráðsins segir að Kristrún og Þorgerður verði í dag viðstaddar setningu allsherjarþingsins og Kristrún muni svo í kvöld sækja móttöku Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna.

Haft er eftir Þorgerði Katrínu að innrás Rússa í Úkraínu, ástandið í Mið-Austurlöndum og mannréttindi setji sterka mynd á dagskrá vikunnar í New York.

Malala Youzafzai og Þorgerðu Katrín.Stjórnarráðið

„Ísland tekur virkan þátt í umræðunum hér í New York í vikunni og leggur þannig sín lóð á vogarskálarnar. Þó að sótt sé að alþjóðalögum og alþjóðakerfinu finn ég fyrir skýrum ásetningi velflestra ríkja heims að varðveita þau gildi og þær stofnanir sem vel hafa reynst undanfarin áttatíu ár.“

Þorgerður fundaði í gær með Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Á þeim fundi komu saman utanríkisráðherrar sjö norðurslóðaríkja.

Hún hitti einnig Malölu Youzafzai, handhafa friðarverðlauna Nóbels, og ræddi við hana um réttindi kvenna og stúlkna í Afganistan.

Þorgerður hélt einnig ávarp á hliðarviðburði kjarnahóps um réttindi hinsegin fólks sem líkt-þenkjandi ríki hjá Sameinuðu þjóðunum halda úti og hún sat líka fund um þróunarmál sem Írar boðuðu til.

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