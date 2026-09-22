Meirihluti félagsfólks Fagfélaganna telur að gera eigi kröfur um frekari kjarabætur vegna forsendubrests kjarasamninganna. Stjórn Samtaka atvinnulífsins vill að kjarasamningurinn haldi en hafnar viðbrögðum sem fela í sér frekari kostnaðarauka.
Ný kjarakönnun hjá félagsfólki Fagfélaganna, sem samanstendur af RSÍ, VM og MATVÍS, sýnir að sjötíu prósent svarenda hafi ekki fengið kjarabætur umfram það sem samið var um í síðustu kjarasamningum. 23 prósent félagsmanna höfðu fengið slíka hækkun.
„Ef niðurstöðurnar eru dæmigerðar fyrir aðrar stéttir launafólks er ljóst að það launaskrið sem fulltrúum atvinnurekenda verður tíðrætt um hefur aðeins náð til afmarkaðs hóps í samfélaginu,“ segir í tilkynningu frá Fagfélögunum.
Þá eigi helmingur félagsfólks erfiðara með að ná endum saman nú en fyrir tveimur árum. Nær helmingur þátttakenda í könnuninni, sem voru 2230 talsins, sögðust eiga erfiðara með að ná endum saman og standa við fjárhagslegar skuldbindingar samanborið við fyrir tveimur árum síðan.
Þegar félagsfólkið var beðið um að raða áherslum við endurskoðun kjarasamninga settu sjötíu prósent launahækkanir í fyrsta sæti. Þar á eftir settu flestir fleiri frídaga í annað sæti.
Stjórn Samtaka atvinnulífsins sendi frá sér tilkynningu fyrr í dag þar sem kom fram að samtökin vildu að núverandi kjarasamningar haldi út samningstímann. Hins vegar höfnuðu þau viðbrögðum við forsendubresti kjarasamninga sem fæli í sér frekari kostnaðarauka.
Þar með taldar eru launahækkanir.
Í könnun þeirra kom fram að 34 prósent stjórnenda stærstu fyrirtækjanna gera ráð fyrir að fækka starfsfólki næsta hálfa árið. Hár launakostnaður sé ástæðan fyrir háu verðlagi.
Stjórnin vill sömuleiðis að fyrirtæki haldi aftur af verðhækkunum og að samið verði um ný vinnumarkaðstengd réttindamál. Einnig þurfi að styrkja umgjörð vinnumarkaðsins.