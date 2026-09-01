Fótbolti

McTominay í hjarta­að­gerð

Valur Páll Eiríksson skrifar
Scott McTominay er á leið í aðgerð vegna hjartsláttartruflana.
Scott McTominay er á leið í aðgerð vegna hjartsláttartruflana. Francesco Pecoraro/Getty Images

Skotinn Scott McTominay er á leið í minniháttar hjartaaðgerð eftir að hafa fundið fyrir hjartsláttartruflunum.

Félag Skotans, Napoli, greinir frá. Þar segir að ekki sé um alvarlegan kvilla eða meiriháttar aðgerð að ræða. Hann verði þó frá í mánuð hið minnsta.

Búist er við því að hinn 29 ára gamli McTominay snúi aftur á völlinn eftir komandi landsleikjaglugga í september og byrjun október.

McTominay muni af þeim sökum missa af fjórum leikjum Skotlands í þeim glugga, sem verða þeir fyrstu undir stjórn nýs þjálfara landsliðsins, Sebastien Pocognoli.

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