Stjórnmálaleiðtogar Danmerkur og Grænlands halda nú til Bandaríkjanna til að undirrita samkomulag um framtíð varnarmála á Grænlandi.
Fjallað er um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12. Hægt er að hlusta á útsendinguna hér.
Sérfræðingur í varnarmálum segir stöðu Íslands í það minnsta ekki verri reisi Bandaríkjamenn þrjár nýjar herstöðvar á Grænlandi.
Foreldrar í Árbæ hafa ráðist í skipulagt foreldrarölt eftir að nokkur börn greindu frá hópi karlmanna sem elti börnin í hverfinu. Foreldri segir málið á borði lögreglu og hvetur íbúa til að taka þátt í foreldrarölti.
Ed Sheeran bað aðdáendur sína afsökunar á ótilgreindum mistökum sem hann gerði í kringum tónleikaferðalag sitt þegar ákveðið var að rapparinn Macklemore fengi ekki að hita upp fyrir fleiri tónleika vegna ummæla um frjálsa Palestínu.
Nemendur við Garðyrkjuskólann á Reykjum krefjast úrbóta á stöðu námsins. Þeir sendu menntamálaráðherra erindi í vor en hafa engin svör fengið. Nemandi hvetur stjórnvöld til að láta málið sig varða enda sé matvælaöryggi undir.
Í sportinu fjöllum við um Íslandsmeistara Víkinga og Akureyrarslaginn sem fór fram í gær.