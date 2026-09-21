Útgjaldaaukningin mest hjá Ragnari Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 21. september 2026 13:02 Frá vinstri eru Inga Sæland, Kristrún Frostadóttir, Daði Már Kristófersson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir við kynningu fjárlagafrumvarpsins. Anton Brink Hlutfallsleg aukning útgjalda er mest í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu ef marka má fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2027. Þetta segir hagfræðingur Viðskiptaráðs. Niðurskurður til vegamála hafi komið á óvart enda rími það illa við umræðu um mikla innviðauppbyggingu. Viðskiptaráð Íslands birti í dag úttekt á fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027. Yfirheitið er: Hvert fara skattpeningarnir? Og er um að ræða yfirferð yfir helstu stærðir í fjárlögunum. Ragnar Sigurður Kristjánsson, hagfræðingur Viðskiptaráðs, segir tvö ráðuneyti með mesta útgjaldaaukningu. „Mesta útgjaldaaukningin á milli ára er annars vegar í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu þar sem örorku- og ellilífeyrisbæturnar hækka um 25 milljarða á milli ára. Síðan er líka mikil útgjaldaaukning í atvinnuleysisbætur vegna verra atvinnuástands á Íslandi.“ „Í öðru sæti á eftir félags- og húsnæðismálaráðuneytinu er utanríkisráðuneytið þar sem er töluverð útgjaldaaukning í varnarmál sem má rekja til þess að menn séu að reyna að uppfylla þær skyldur sem við höfum nýlega undirgengist.“ Ráðuneyti Jóhanns Páls skeri sig úr Í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og forsætisráðuneytinu er lítil útgjaldabreyting á milli ára enda segir Ragnar að þau ráðuneyti hafi ekki marga einstaka málaflokka undir sínum hatti. „En umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið sker sig úr þar sem að það er samdráttur í útgjöldum um 6 prósent á milli ára. Þau lækka alls um 3,3 milljarða og helsta skýringin á því eru samdráttur í útgjöldum til loftslags- og orkusjóðs.“ Rími illa við umræðu um innviðauppbyggingu Ragnar segir að niðurskurður til vegamála hafi komið á óvart við gerð úttektarinnar. „Það sem kom kannski á óvart þegar tíu stærstu fjárlagaliðirnir voru skoðaðir var að það er niðurskurður til Vegagerðarinnar um rétt um 3,6 milljarða sem fer kannski illa saman við umræður um mikla innviðauppbyggingu. Það er alveg augljóst að það er viðhaldsþörf þarna. Og þarna er verið að skera niður fjárfestingarútgjöld á meðan útgjöld í tilfærslukerfin aukast töluvert á milli ára.“ Þá segir hann að vaxtaútgjöld ríkisins hækki um fimm prósent á milli ára. „Og eru orðin næststærsti fjárlagaliðurinn, einstaki fjárlagaliðurinn. Þetta eru bara vaxtagjöld af skuldum ríkissjóðs.“ Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Innlent Sigmar í veikindaleyfi Innlent Pútín sló öll met Erlent Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Erlent Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Innlent Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Innlent Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Erlent Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Innlent Skipuleggur eigin jarðarför Innlent Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Innlent Fleiri fréttir Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Börn á rafmagnskrossurum og Kópavogur vill herða reglur Sigmar í veikindaleyfi Tafir á Keflavíkurflugvelli Vilja þingkosningar og staðgöngumæður Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Vill þyngja hámarksrefsingu fyrir að kaupa vændi af barni „Mikill skilningur á því að það þurfti að fara í breytingar“ Hólmarnir í Tjörninni fá andlitslyftingu Missti stjórn á bílnum og hafnaði á vegg Vonar að „Evrópusambandsblætið“ renni af forystu ríkisstjórnarinnar Fá engin svör frá ráðherra og segja matvælaöryggi undir Fleiri herstöðvar ekki slæm tíðindi fyrir Íslendinga Líklega síðustu hvalveiðivertíðinni lokið Opið bréf til Ingu: „Þetta er „lausn“ á einhverju sem var aldrei vandamál“ Náum verðbólgunni aldrei niður ef ríkið hægir ekki á sér Afi ákærður fyrir brot gegn barnabarni sínu Börnin segja hóp manna hafa elt þau og boðið nammi Danir og Grænlendingar til New York og hettuklæddir menn í Árbæ Arnarfell dregið til Færeyja Fimm nýir í stjórn Ungs jafnaðarfólks „Ég stend eins lengi og ég þarf að standa í þessu“ Hótuðu að loka Vogi Menntakerfið, útlendingamál og hallalaus fjárlög í Sprengisandi Tuttugu lögðu ólöglega Brutust inn hjá fyrirtæki Skipuleggur eigin jarðarför Sjá meira