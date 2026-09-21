Innlent

Útgjaldaaukningin mest hjá Ragnari

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Frá vinstri eru Inga Sæland, Kristrún Frostadóttir, Daði Már Kristófersson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir við kynningu fjárlagafrumvarpsins.
Frá vinstri eru Inga Sæland, Kristrún Frostadóttir, Daði Már Kristófersson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir við kynningu fjárlagafrumvarpsins. Anton Brink

Hlutfallsleg aukning útgjalda er mest í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu ef marka má fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2027. Þetta segir hagfræðingur Viðskiptaráðs. Niðurskurður til vegamála hafi komið á óvart enda rími það illa við umræðu um mikla innviðauppbyggingu.

Viðskiptaráð Íslands birti í dag úttekt á fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027. Yfirheitið er: Hvert fara skattpeningarnir? Og er um að ræða yfirferð yfir helstu stærðir í fjárlögunum.

Ragnar Sigurður Kristjánsson, hagfræðingur Viðskiptaráðs, segir tvö ráðuneyti með mesta útgjaldaaukningu.

„Mesta útgjaldaaukningin á milli ára er annars vegar í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu þar sem örorku- og ellilífeyrisbæturnar hækka um 25 milljarða á milli ára. Síðan er líka mikil útgjaldaaukning í atvinnuleysisbætur vegna verra atvinnuástands á Íslandi.“

„Í öðru sæti á eftir félags- og húsnæðismálaráðuneytinu er utanríkisráðuneytið þar sem er töluverð útgjaldaaukning í varnarmál sem má rekja til þess að menn séu að reyna að uppfylla þær skyldur sem við höfum nýlega undirgengist.“

Ráðuneyti Jóhanns Páls skeri sig úr

Í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og forsætisráðuneytinu er lítil útgjaldabreyting á milli ára enda segir Ragnar að þau ráðuneyti hafi ekki marga einstaka málaflokka undir sínum hatti.

„En umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið sker sig úr þar sem að það er samdráttur í útgjöldum um 6 prósent á milli ára. Þau lækka alls um 3,3 milljarða og helsta skýringin á því eru samdráttur í útgjöldum til loftslags- og orkusjóðs.“

Rími illa við umræðu um innviðauppbyggingu

Ragnar segir að niðurskurður til vegamála hafi komið á óvart við gerð úttektarinnar.

„Það sem kom kannski á óvart þegar tíu stærstu fjárlagaliðirnir voru skoðaðir var að það er niðurskurður til Vegagerðarinnar um rétt um 3,6 milljarða sem fer kannski illa saman við umræður um mikla innviðauppbyggingu. Það er alveg augljóst að það er viðhaldsþörf þarna. Og þarna er verið að skera niður fjárfestingarútgjöld á meðan útgjöld í tilfærslukerfin aukast töluvert á milli ára.“

Þá segir hann að vaxtaútgjöld ríkisins hækki um fimm prósent á milli ára.

„Og eru orðin næststærsti fjárlagaliðurinn, einstaki fjárlagaliðurinn. Þetta eru bara vaxtagjöld af skuldum ríkissjóðs.“

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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