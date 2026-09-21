Tafir á Keflavíkurflugvelli Smári Jökull Jónsson skrifar 21. september 2026 11:43 Farþegi á leiðinni á Keflavíkurflugvöll. Vísir/Vilhelm Nokkrar tafir hafa orðið á Keflavíkurflugvelli í morgun vegna veðurs en gul viðvörun var í gildi á Suðurlandi og við Faxaflóa frá klukkan fimm í morgun og til níu. Á vef flugvallarins má sjá að flestar vélar sem áttu að fara frá Keflavík í morgun hafa tafist, en meðal annars varð rúmlega klukkutíma töf á brottför vélar Icelandair til Manchester sem og nokkuð langar tafir á vélum WestJet og Delta til Kanda og Bandaríkjanna. Að sögn Guðjóns Helgasonar, upplýsingafulltrúa Isavia, hafa einhverjar tafir orðið vegna vinds en hann segir að töluvert rok hafi verið á flugvellinum í morgun. Allar tafir hafi hins vegar verið innan marka. Keflavíkurflugvöllur Veður Mest lesið Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Innlent Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Erlent Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Innlent Pútín sló öll met Erlent Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Erlent Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Innlent Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Innlent Skipuleggur eigin jarðarför Innlent Vilja þingkosningar og staðgöngumæður Innlent Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Erlent Fleiri fréttir Vilja þingkosningar og staðgöngumæður Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Vill þyngja hámarksrefsingu fyrir að kaupa vændi af barni „Mikill skilningur á því að það þurfti að fara í breytingar“ Hólmarnir í Tjörninni fá andlitslyftingu Missti stjórn á bílnum og hafnaði á vegg Vonar að „Evrópusambandsblætið“ renni af forystu ríkisstjórnarinnar Fá engin svör frá ráðherra og segja matvælaöryggi undir Fleiri herstöðvar ekki slæm tíðindi fyrir Íslendinga Líklega síðustu hvalveiðivertíðinni lokið Opið bréf til Ingu: „Þetta er „lausn“ á einhverju sem var aldrei vandamál“ Náum verðbólgunni aldrei niður ef ríkið hægir ekki á sér Afi ákærður fyrir brot gegn barnabarni sínu Börnin segja hóp manna hafa elt þau og boðið nammi Danir og Grænlendingar til New York og hettuklæddir menn í Árbæ Arnarfell dregið til Færeyja Fimm nýir í stjórn Ungs jafnaðarfólks „Ég stend eins lengi og ég þarf að standa í þessu“ Hótuðu að loka Vogi Menntakerfið, útlendingamál og hallalaus fjárlög í Sprengisandi Tuttugu lögðu ólöglega Brutust inn hjá fyrirtæki Skipuleggur eigin jarðarför Eldur í bíl í Heiðmörk Mátti ekki binda nautin í tvo mánuði fyrir slátrun Fluttur á lögreglustöð til að sanna hver hann væri Engin hamsatólg í boði með skötunni nema einhver taki við framleiðslunni Sjá meira