Innlent

Tafir á Kefla­víkur­flug­velli

Smári Jökull Jónsson skrifar
Farþegi á leiðinni á Keflavíkurflugvöll.
Farþegi á leiðinni á Keflavíkurflugvöll. Vísir/Vilhelm

Nokkrar tafir hafa orðið á Keflavíkurflugvelli í morgun vegna veðurs en gul viðvörun var í gildi á Suðurlandi og við Faxaflóa frá klukkan fimm í morgun og til níu.

Á vef flugvallarins má sjá að flestar vélar sem áttu að fara frá Keflavík í morgun hafa tafist, en meðal annars varð rúmlega klukkutíma töf á brottför vélar Icelandair til Manchester sem og nokkuð langar tafir á vélum WestJet og Delta til Kanda og Bandaríkjanna. 

Að sögn Guðjóns Helgasonar, upplýsingafulltrúa Isavia, hafa einhverjar tafir orðið vegna vinds en hann segir að töluvert rok hafi verið á flugvellinum í morgun. Allar tafir hafi hins vegar verið innan marka.

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