Karlmaður hefur verið ákærður fyrir kynferðislega áreitni og stórfellt brot í nánu sambandi gegn barnabarni sínu, stúlku á ótilgreindum aldri. Brotið átti sér stað á heimili afans.
RÚV greinir frá ákærunni en þar segir að málið hafi verið tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur fyrir helgi.
Brotið á að hafa átt sér stað skömmu fyrir jól 2023. Samkvæmt ákæru mun maðurinn hafa dregið buxnaskálmar stúlkunnar upp að mjöðmum og nuddað ber læri hennar og nára. Þá hafi hann farið með hönd undir nærbuxur hennar og snert og nuddað kynfæri hennar. Með þessu hafi hann ógnað lífi, heilsu og velferð stúlkunnar.
Ekki kemur fram hversu gömul stúlkan var þegar brotið átti sér stað. Foreldri krefst þess fyrir hönd hennar að maðurinn greiði 3,5 milljónir í miskabætur.