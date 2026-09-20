Stefnt er að því að útbúa nýja hólma í suðvesturhluta Reykjavíkurtjarnar. Markmið verkefnisins er að stuðla að bættu lífríki Tjarnarinnar, skapa betri skilyrði fyrir fuglalíf og stuðla að auknum vatnsgæðum. Þá er einnig vonast til þess að nýji hólminn muni bæta ásýnd svæðisins.
Var verkefnið kynnt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs á dögunum en meðal þess sem fram kemur í fundargerðinni um málið er að verkefnið sé unnið af teiknistofunni Landmótun. Það sé hluti af hinu svokallaða Icewater-verkefni og hafi þegar hlotið styrk.
Í bókun fulltrúa Samfylkingarinnar segir að „til framtíðar væri spennandi að ráðast í fleiri sambærileg verkefni sem bæði gætu styrkt umhverfi Tjarnarinnar og aukið líffræðilegan fjölbreytileika enn frekar.“ Það væri sérstaklega hægt að horfa til austurkants Tjarnarinnar við Fríkirkjuveg þar sem tækifæri séu til að skapa meira rými fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur.
Við forhönnun var lögð áhersla á að nýju hólmarnir yrðu að virka náttúrlegir, er fram kemur í kynningu um verkefnið. Þar er einnig snert á því hvernig ferlið við að endurnýja stóra hólmann, í norðurhluta Tjarnarinnar, gekk en það stóð yfir þarsíðasta vetur. Þá var meðal annars lagt grjót í fláa á einni hlið í von um að auðvelda uppgöngu fugla inn á hólmann.
Litli hólminn, sem er í suðurhluta tjarnarinnar, var upphaflega gerður árið 1949 til þess að glæða fuglalíf á Tjörninni en hann er í dag mjög illa farinn og lítið nema grjóthrúga og hvönn eftir.
Markmið næsta hluta verkefnisins er samkvæmt kynningunni að bæta vatnsgæði í Tjörninni sem og aðstæður fyrir endur í og við hólma. Til að vinna að því verður hólminn sem er þar núna stækkaður og fleiri hólmum bætt við. Hugmyndin virðist af teikningum vera að útbúa þrjá hólma sem liggja samsíða í sunnanverðri Tjörninni.