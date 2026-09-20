Fimm nýir í stjórn Ungs jafnaðarfólks

Ný stjórn Ungs jafnaðarfólks var kjörin á landsþingi þeirra um helgina. Jóhannes Óli Sveinsson, forseti samtakanna, var kjörinn til tveggja ára á síðasta landsþingi og þurfti því ekki að endurnýja umboð sitt. Fimm nýir fulltrúar voru kjörnir í stjórn samtakanna.
Í stjórn sitja nú þau Jóhannes Óli Sveinsson, forseti Ungs jafnaðarfólks, Egill Ö. Hermannsson, stjórnmálafræðingur, Jakob Beck, forseti Framtíðarinnar í MR, Kjartan Helgi Guðmundsson, varaforseti SHÍ, Lilja Hrönn Önnudóttir Hrannarsdóttir, laganemi, Orri Thor Eggertsson, varaforseti SFHR, Sif Káradóttir, lögfræðinemi, og Soffía Svanhvít Árnadóttir, leikskólastarfsmaður og nemi.
Í tilkynningu frá Ungu jafnaðarfólki kemur fram að á landsþingi þess hafi það kallað eftir því að ríkisstjórnin leiddi þjóðarátak í velferð barna og ungmenna. Meirihlutinn í Reykjavíkurborg var einnig hvattur til að afturkalla niðurskurð í þjónustu við börn og ungmenni og leggja sitt af mörkum til að bæta lýðheilsu.
„Á síðasta þingvetri hófst vinna við fyrstu ungmennastefnu Íslands, það er stórt skref en henni verða líka að fylgja aðgerðir. Ungt jafnaðarfólk hvetur ríkisstjórnina til að klára þá stefnu og á grundvelli hennar leiða samtal um þjóðarátak í lýðheilsu barna,“ segir í ályktun sem samþykkt var á fundinum.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Logi Einarsson menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra sátu fyrir svörum í ráðherragrilli og hélt Ragna Sigurðardóttir, fyrrum forseti UJ og þingmaður Samfylkingarinnar, hátíðarræðu þingsins.
Jóhannes Óli veitti Kára Sigurðssyni félagshyggjuverðlaun Ungs jafnaðarfólks 2026 fyrir hans framlag í þágu félagsmiðstöðvastarfs og lýðheilsu ungmenna.