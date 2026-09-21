Börn á rafmagnskrossurum og Kópavogur vill herða reglur Smári Jökull Jónsson skrifar 21. september 2026 11:49 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir Dæmi eru um börn allt niður í ellefu ára gömul sem keyra um höfuðborgarsvæðið á rafmagnskrossurum á allt að hundrað kílómetra hraða. Er algengara en áður að börn aki um á slíkum hjólum og jafnvel á götum borgarinnar. Rætt verður við varðstjóra umferðardeildar um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar sem segir að um foreldravandamál sé að ræða. Þreifingar áttu sér stað í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair í gær en framhald viðræðna er óljóst. Ótímabundið allsherjarverkfall á að hefjast aðfaranótt miðvikudags. Kópavogsbær ætlar að skoða hvort herða eigi reglur um fjárhagsaðstoð og önnur stuðningskerfi bæjarins. Bæjarstjóri vill kanna búsetuskilyrði fyrir fullum greiðslum og vísar til Danmerkur. Hlutfallsleg aukning útgjalda er mest í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu ef marka má fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2027. Þetta segir hagfræðingur Viðskiptaráðs. Hann segir niðurskurð til vegamála hafa komið á óvart. Kosningar fóru fram í Rússlandi og Þýskalandi um helgina þar sem flokkur kanslarans Friedrich Merz beið afhroð. Línur eru farnar að skýrast í Bestu deild karla en í gær stigu FH-ingar stórt skref í átt að sæti í Bestu deildinni á næsta ári. Rætt verður við Kjartan Kára Halldórsson leikmann FH í hádegisfréttum og farið yfir úrslit helgarinnar í enska boltanum. Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Innlent Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Erlent Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Innlent Pútín sló öll met Erlent Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Erlent Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Innlent Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Innlent Skipuleggur eigin jarðarför Innlent Vilja þingkosningar og staðgöngumæður Innlent Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Erlent Fleiri fréttir Vilja þingkosningar og staðgöngumæður Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Vill þyngja hámarksrefsingu fyrir að kaupa vændi af barni „Mikill skilningur á því að það þurfti að fara í breytingar“ Hólmarnir í Tjörninni fá andlitslyftingu Missti stjórn á bílnum og hafnaði á vegg Vonar að „Evrópusambandsblætið“ renni af forystu ríkisstjórnarinnar Fá engin svör frá ráðherra og segja matvælaöryggi undir Fleiri herstöðvar ekki slæm tíðindi fyrir Íslendinga Líklega síðustu hvalveiðivertíðinni lokið Opið bréf til Ingu: „Þetta er „lausn“ á einhverju sem var aldrei vandamál“ Náum verðbólgunni aldrei niður ef ríkið hægir ekki á sér Afi ákærður fyrir brot gegn barnabarni sínu Börnin segja hóp manna hafa elt þau og boðið nammi Danir og Grænlendingar til New York og hettuklæddir menn í Árbæ Arnarfell dregið til Færeyja Fimm nýir í stjórn Ungs jafnaðarfólks „Ég stend eins lengi og ég þarf að standa í þessu“ Hótuðu að loka Vogi Menntakerfið, útlendingamál og hallalaus fjárlög í Sprengisandi Tuttugu lögðu ólöglega Brutust inn hjá fyrirtæki Skipuleggur eigin jarðarför Eldur í bíl í Heiðmörk Mátti ekki binda nautin í tvo mánuði fyrir slátrun Fluttur á lögreglustöð til að sanna hver hann væri Engin hamsatólg í boði með skötunni nema einhver taki við framleiðslunni Sjá meira