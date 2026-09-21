Innlent

Börn á raf­magn­s­krossurum og Kópa­vogur vill herða reglur

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir

Dæmi eru um börn allt niður í ellefu ára gömul sem keyra um höfuðborgarsvæðið á rafmagnskrossurum á allt að hundrað kílómetra hraða. Er algengara en áður að börn aki um á slíkum hjólum og jafnvel á götum borgarinnar.

Rætt verður við varðstjóra umferðardeildar um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar sem segir að um foreldravandamál sé að ræða.

Þreifingar áttu sér stað í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair í gær en framhald viðræðna er óljóst. Ótímabundið allsherjarverkfall á að hefjast aðfaranótt miðvikudags.

Kópavogsbær ætlar að skoða hvort herða eigi reglur um fjárhagsaðstoð og önnur stuðningskerfi bæjarins. Bæjarstjóri vill kanna búsetuskilyrði fyrir fullum greiðslum og vísar til Danmerkur. 

Hlutfallsleg aukning útgjalda er mest í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu ef marka má fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2027. Þetta segir hagfræðingur Viðskiptaráðs. Hann segir niðurskurð til vegamála hafa komið á óvart.

Kosningar fóru fram í Rússlandi og Þýskalandi um helgina þar sem flokkur kanslarans Friedrich Merz beið afhroð.

Línur eru farnar að skýrast í Bestu deild karla en í gær stigu FH-ingar stórt skref í átt að sæti í Bestu deildinni á næsta ári. Rætt verður við Kjartan Kára Halldórsson leikmann FH í hádegisfréttum og farið yfir úrslit helgarinnar í enska boltanum.

Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið