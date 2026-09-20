Missti stjórn á bílnum og hafnaði á vegg

Lögreglunni á stöð fjögur, sem sinnir verkefnum í Grafarvogi, Mosfellsbæ og í Árbænum, barst tilkynning um bíl utan vegar en í ljós kom að ökumaður hafði misst stjórn á bílnum og hafnað á vegg. Sá hinn sami hlaut þó einungis minni háttar áverka en fjarlæga þurfti bílinn með kranabifreið. Ekki liggur fyrir hvort um hraðakstur eða grun um akstur undir áhrifum áfengis eða vímuefna hafi verið að ræða.
Er þetta meðal þess helsta sem skráð var í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan fimm í morgun og þar til klukkan 17:00 en í það minnsta tveir voru vistaðir í fangageymslu á tímabilinu.
Í póstnúmerinu 210 í Garðabæ var ökumaður stöðvaður sem ók vel yfir hámarkshraða en í dagbókinni kemur ekki fram hversu hratt hann ók né hver hámarkshraðinn var á svæðinu. Í Hlíðahverfi í Reykjavík var ekið á kyrrstæðan og mannlausan bíl en málið var afgreitt samkvæmt venju.