Dómsmálaráðherra hefur ráðist í miklar breytingar undanfarið í útlendingamálum og segist hún hafa nálgast verkefnið með þá hugsun að breytingar séu nauðsynlegar. Það sé sanngjarnt að gera kröfur til þeirra sem komi hingað til lands en það þurfi einnig að koma til móts við þá.
Þetta var meðal þess sem Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra snerti á þegar hún var einn gestur Páls Magnússonar í nýjasta þætti af Sprengisandi.
„Ég finn það allavega alveg í viðbrögðum fólks að það er mikill skilningur á því að það þurfti að fara í breytingar,“ sagði Þorbjörg í upphafi þáttar og bætti við að hún hefði verið mjög meðvituð um það þegar hún settist í stól dómsmálaráðherra að „skoða hver lífaldur þeirra er og að það sé háski í þessu starfi“.
Hún telji það skipta máli að horfa kalt á þá staðreynd að breytinga sé þörf og að einnig sé mikilvægt hvernig rætt sé um viðfangsefnið og verkefnið. Þetta snúist um það að ná stjórn á viðkvæmum málaflokki.
„Ríkisstjórnin er líka að reyna að ná stjórn á ríkisfjármálunum og við eigum ekkert að vera feimin við að segja það. Við ætlum að ná stjórn á þessum málaflokki. Það er gert með lagabreytingum, það er gert með breyttri framkvæmd, það er gert með skilaboðum inn á við en líka út á við.“
Þá tók hún meðal annars sem dæmi breytingu sem fólk í sér að hægt sé að afturkalla alþjóðlega vernd sem hún segir ekki muni fækka fólki hérlendis neitt stórkostlega.
„Blessunarlega er það ekkert að gerast rosa mjög mikið að menn sem fá alþjóðlega vernd séu brjótandi af sér alla daga,“ sagði hún og svo að „við ætlum okkur og erum hægt og rólega að ná stjórn á þessum málaflokki.“
Hitt leiðarstefið finnist henni vera kröfur og að það megi ekki vera feimnismál að ræða þær. Tryggja þurfi að kröfurnar nái bæði til þeirra sem hingað komi til lands og einnig eigi að gera kröfu til okkar sjálfra um móttökur.
„Til dæmis hvað varðar það fólk sem kemur hingað á þeim grundvelli að fá alþjóðlega vernd eða á þeim grundvelli að foreldrar skólabarns séu að vinna í ferðaþjónustu. Við höfum sem þjóð og sem land ekki staðið okkur nægilega vel í fjárfestingu í íslenskukennslu.“
Það að ná fram eðlilegu jafnvægi sé stóra málið. Þegar fólksfjölgun byggi á stefnuleysi en ekki markaðri sérstefnu þá hafi það áhrif á húsnæðismarkaðinn, skólana okkar, heilbrigðiskerfið og margt annað.
„Við verðum að hafa yfirsýn. Við verðum að þora að tala um það að við gerum kröfur til fólks sem hingað kemur og við ætlum ekki að vera að spila eða hanna okkar regluverk upp með dramatískt öðrum hætti en önnur lönd hafa gert,“ sagði hún og ítrekaði „það er leiðarstef í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að ná fram þessari stjórn með því að samræma regluverk við það sem tíðkast annars staðar.“
Í þættinum ræddu þau Þorbjörg og Páll tillögu um breytta skiptingu þingmanna milli kjördæma, fækkun sýslumanna og lögreglustjóra og fleira en hann má hlusta á hér fyrir ofan.