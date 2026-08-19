Gæsluvarðhald yfir tveimur mönnum sem eru grunaður um að hafa orðið öðrum manni að bana á Kársnesi hefur verið framlengt fram í næstu viku.
E. Agnes Eide Kristínardóttir yfirlögregluþjónn staðfestir þetta í samtali við fréttastofu.
Tveir menn voru handteknir vegna drápsins í tveimur Evrópuríkjum í síðustu viku. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greindi ekki frá því hvar þeir hefðu verið handsamaðir.
Spænskir fjölmiðlar sögðu frá því á föstudag að annar þeirra hefði verið handtekinn í aðgerðum þarlendrar lögreglu við hótel í miðborg Barcelona.
Aðgerðin er sögð hafa átt sér stað þriðjudaginn 11. ágúst. Fjölmiðillinn El Periodico segir að sá handtekni sé pólskur ríkisborgari.