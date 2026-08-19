Innlent

Gæslu­varð­hald fram­lengt yfir meintum Kársnesmorðingjum

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Árásin sem leiddi til bana mannsins átti sér stað á heimili í Kársnesi.
Árásin sem leiddi til bana mannsins átti sér stað á heimili í Kársnesi. Vísir

Gæsluvarðhald yfir tveimur mönnum sem eru grunaður um að hafa orðið öðrum manni að bana á Kársnesi hefur verið framlengt fram í næstu viku.

E. Agnes Eide Kristínardóttir yfirlögregluþjónn staðfestir þetta í samtali við fréttastofu.

Tveir menn voru handteknir vegna drápsins í tveimur Evrópuríkjum í síðustu viku. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greindi ekki frá því hvar þeir hefðu verið handsamaðir.

Spænskir fjölmiðlar sögðu frá því á föstudag að annar þeirra hefði verið handtekinn í aðgerðum þarlendrar lögreglu við hótel í miðborg Barcelona.

Aðgerðin er sögð hafa átt sér stað þriðjudaginn 11. ágúst. Fjölmiðillinn El Periodico segir að sá handtekni sé pólskur ríkisborgari.

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