Nemendur við Garðyrkjuskólann á Reykjum krefjast úrbóta á stöðu námsins. Þeir sendu menntamálaráðherra erindi í vor en hafa engin svör fengið. Nemandi hvetur stjórnvöld til að láta málið sig varða enda sé matvælaöryggi undir.
Fyrir fjórum árum fluttist starfsemi Garðyrkjuskólans frá Landbúnaðarháskóla Íslands til Fjölbrautarskóla Suðurlands. Við þá breytingu átti fjármagn að fylgja en Jóhanna Íris Hjaltadóttir, garðyrkjufræðingur og nemandi við skólann, segir að fjármagn sé langt undir lágmarkskostnaði. Staðan sé alvarleg og nemendur fari fram á úrbætur.
„Það voru ellefu starfandi starfsmenn síðasta vor. Tveir þeirra eru núna hættir út af aldri og það var enginn ráðinn inn í staðinn. Skrúðgarðyrkjuvinnuaðstaðan okkar er sem sagt gamalt gróðurhús sem átti að vera til bráðabirgða en það eru komin 20 ár síðan. Þetta hús er bara að hruni komið og við megum ekki nota það þegar það er hvasst úti, af því að það geta hrunið úr því rúður og á okkur.“
Hún segir námið gríðarlega sérhæft enda sé áhersla lögð á íslenskar aðstæður og veðuröfga og geta nemendur ekki sótt sömu menntun erlendis. Jóhanna sendi erindi á Ingu Sæland menntamálaráðherra í vor en hefur engin svör fengið.
„Okkur líður svolítið eins og við séum bara einhver olnbogabörn. Það er bara verið að bíða eftir að við gefumst upp.“
„Okkur líður svolítið eins og við séum bara einhver olnbogabörn. Það er bara verið að bíða eftir að við gefumst upp.“
Tvær námsbrautir hafi ekki verið kenndar þrátt fyrir að þátttaka hafi verið nægjanleg þar sem ekki var fjármagn til að halda þeim úti að sögn Jóhönnu.
„Til dæmis stendur tilraunahúsið tómt að mestu leyti núna. Mér skilst að það eigi ekki að vera neinar tilraunir í vetur. Það bitnar beint á nemendum.“
Hún skorar á stjórnvöld að láta sig málið varða enda sé matvælaöryggi undir að hennar mati.
„Ef allt fer til fjandans, þurfum við þá ekki að hafa fólk sem getur búið til matvæli á Íslandi við íslenskar aðstæður?“