Bæjarráð Kópavogs skorar á ríki og sveitarfélög að takmarka gjaldskrárhækkanir gagnvart barnafjölskyldum. Bæjarstjórinn segir það vonbrigði að ríkið hækki allar gjaldskrár um 5,2 prósent. Við náum ekki tökum á verðbólgunni ef ríkið keyrir upp sínar gjaldskrár langt umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans.
Í apríl 2026 tilkynnti Kópavogsbær að takmarkanir yrðu settar á gjaldskrárhækkanir gagnvart barnafjölskyldum. Gjaldskrárnar myndu ekki hækka meira en 2,5 prósent til að verja ráðstöfunartekjur barnafjölskylda, draga úr verðbólguþrýstingi og styðja við forsendur kjarasamninga.
Á fundi bæjarráðs á fimmtudag bókaði ráðið að haldi forsendur kjarasamninga og ríki og önnur sveitarfélög lýsi sig reiðubúin til sambærilegra aðgerða verði tryggt að áfram verði 2,5 prósenta þak á hækkanir gjaldskráa fyrir barnafólk.
„Ástæðan fyrir því að við erum að stíga fram er vegna þess að við, eins og allir, höfum auðvitað verulegar áhyggjur af því hvernig verðbólgan hefur verið að þróast og vextir að hækka. Og það er auðvitað í hagsmunum okkar allra að við náum 2,5 prósenta verðbólgunni,“ segir Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogsbæjar, í samtali við fréttastofu.
Eftir að hafa sett þakið á hækkanirnar í apríl gerðu Fjarðabyggð og Árborg slíkt hið sama. Ásdís segir það vonbrigði að ekki fleiri sveitarfélög hafi tekið skrefið.
„Það eru svo auðvitað að mínu mati gríðarleg vonbrigði að sjá það í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar að það er verið að gera ráð fyrir því að gjaldskrárhækkanir ríkisins muni hækka um 5,2 prósent. Þetta er rúmlega tvöföld hækkun á við verðbólgumarkmið Seðlabankans. Ég held að það sjái það allir og það blasir við að við náum ekki tökum á verðbólgunni ef að ríkið ætlar hér að keyra upp sínar gjaldskrár langt umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans,“ segir Ásdís.
Gjaldskrárnar snúi mest að leik- og grunnskólum. Það sé erfitt fyrir heimilin að ná endum saman í þessari þrálátu verðbólgu og það sé mikilvægt að verja ráðstöfunartekjur heimilanna.
„Ég vona svo sannarlega að þau muni bakka með þessar hækkanir og koma með okkur í þessa vegferð,“ segir Ásdís.