Barcelona situr á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar eftir að hafa unnið öruggan 5-2 sigur á Rayo Vallecano. Raphinha og Lamine Yamal skoruðu tvö mörk hvor.
Rayo Vallecano komst óvænt yfir strax á tólftu mínútu leiksins þegar Sergio Camello lagði boltann í netið eftir frábæran sprett hjá Alvaro Garcia. Heimamennirnir í Barcelona ætluðu þó ekki að leyfa gestunum að vera lengi með forystuna og jafnaði Raphinha metin sex mínútum síðar eftir að hafa fíflað vörn Rayo Vallecano.
Barcelona-menn voru funheitir þessa stundina og á 21. mínútu tók Barcelona forystu leiksins þegar Lamine Yamal fékk boltann rétt fyrir utan teig og smurði boltanum í samskeytin. Þetta var fyrsta mark tímabilsins fyrir Yamal en það má búast við að þau verði fleiri.
Snemma í seinni hálfleik vann Barcelona boltann og keyrði Gordon upp kantinn. Raphinha var í dauðafæri í teig Rayo Vallecano og reyndi Florian Lejeune að fara fyrir sendinguna. Við það fékk hann boltann í sig og þaðan fór hann inn og endaði á því að skora pínlegt sjálfsmark.
Gestirnir voru þó ekki búnir að leggja árar í bát þegar Camello skoraði sitt annað mark og virtist markið koma flatt upp á bakið á Barcelona. Raphina náði þó að losa pressuna á 71. mínútu þegar hann skoraði annað mark sitt í leiknum.
Lamine Yamal var þó ekki búinn að syngja sitt síðasta og skoraði hann annað mark fyrir utan teig eftir sendingu frá Karim Adeyemi. Þetta tryggði Barcelona öruggan 5-2 sigur.
Eftir sigurinn eru Barcelona og Real Madrid einu liðin sem hafa unnið alla sína leiki þegar þrjár umferðir eru búnar. Gengi Rayo Vallecano er ekki jafn gott en liðið er aðeins með eitt stig eftir leikina þrjá.