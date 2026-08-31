Kushner tjáir sig formlega um söluna á heimsmeistaramótinu Andri Broddason skrifar 31. ágúst 2026 22:32 Joshua Kushner segir það vera mistök að vera hluti af áformum Infantino Kevin Dietsch/Getty Images Joshua Kushner, sem átti að leiða fjárfestahópinn sem ætlaði að kaupa hlut í heimsmeistaramótinu í fótbolta, segist sjá eftir því að hafa verið hluti af verkefninu. Gianni Infantino kynnti áform sín að selja heimsmeistaramótið í fótbolta til einkafjárfesta í sumar og átti Joshua Kushner, bróðir tengdasonar Donalds Trump Bandaríkjaforseta, að leiða þann hóp. Nú þegar hann hefur séð viðbrögð almennings við áformunum sér hann eftir því að vera hluti af þeim. Þrátt fyrir að hafa ekki viljað vera hluti af áformunum þá varði hann samt hugmyndir Gianni Infantino. Markmiðið var samkvæmt Kushner að gefa aðildarþjóðum FIFA meira fé. Evrópska knattspyrnusambandið, UEFA, hefur sagt að sambandið ætli að skoða rétt sinn og mögulega kæra aðilana sem tengdust þessum áformum. Samkvæmt UEFA ber þó Infantino mestu ábyrgðina á þessu máli og að hann hafi einungis skikkað Kuschner til að leiða fjárfestingarhópinn. Lögfræðingar UEFA færa rök fyrir því að FIFA hafi verðsett heimsmeistaramótið viljandi of lágt til þess að geta grætt á því. Þar hafi Infantino einfaldlega dregið tölu úr hatti og engir aðrir hafi skoðað verðlag heimsmeistaramótsins. Kuschner rataði aftur í fréttirnar eftir FIFA-skandalinn en hann keypti körfuboltafélagið Los Angeles Lakers fyrir háa fjárhæð. FIFA UEFA HM 2026 í fótbolta Mest lesið Sauð upp úr og Bjarka fleygt í jörðina Handbolti Uppgjörið: Breiðablik - Stjarnan 0-2 | Stjarnan sótti þrjú stig í Kópavog Íslenski boltinn Ísland - Tyrkland 73-110 | Tyrkirnir reyndust of stór biti fyrir strákana okkar Körfubolti Sjáðu Frederik refsað grimmilega fyrir töf Íslenski boltinn Albert sagður stefna í höfuðborgina Fótbolti Aston Villa - Arsenal 0-1 | Tíðindalítill leikur en meistararnir með yfirhöndina Enski boltinn Stjórnandi Liverpool „til skammar“ Enski boltinn Messi leggur landsliðsskóna á hilluna Fótbolti Ömurleg aukaspyrna Tel: „Er líffræðilega hægt að útskýra þetta?“ Enski boltinn Vöktu aðdáun Margrétar Láru: Sigruðust á krabbameini og elska fótbolta Íslenski boltinn Fleiri fréttir Kushner tjáir sig formlega um söluna á heimsmeistaramótinu Barcelona með fullt hús stiga eftir þrjár umferðir Everton bjóða í hetju Bandaríkjanna Þarf Manchester United nýja bakverði fyrir gluggalok? Vandræði Sønderjyske halda áfram þegar liðið tapaði manni færri Aston Villa - Arsenal 0-1 | Tíðindalítill leikur en meistararnir með yfirhöndina Uppgjörið: Breiðablik - Stjarnan 0-2 | Stjarnan sótti þrjú stig í Kópavog Glódís Perla hélt hreinu þegar lið hennar jafnaði met „Við viljum drepa þá og þeir vilja drepa okkur“ „Er ekki að fara að strá einhverju galdradufti yfir þetta“ Messi leggur landsliðsskóna á hilluna Sjáðu þrennu Hlínar Liverpool að fá tvo sem hjálpa þeim ekkert í ár Man. City kaupir brasilískan vængmann Barcola kominn til Liverpool Glasner tekur sinn besta mann til Forest Sjáðu geggjað mark Kristófers og öll hin úr Bestu Af Skaganum til Lyngby Nýtur frelsis undir stjórn Mourinho Stjórnandi Liverpool „til skammar“ Ömurleg aukaspyrna Tel: „Er líffræðilega hægt að útskýra þetta?“ Albert sagður stefna í höfuðborgina „Sköpuðum færi eftir færi allan leikinn“ „Stálheppnir að ná í þetta stig“ Sjáðu Frederik refsað grimmilega fyrir töf Sjáðu þrennu Bruno og veisluna á Brúnni Uppgjörið: Valur - ÍA 2-2 | Baldvin jafnaði metin fyrir Skagamenn á síðustu stundu Mikael mátti þola tap á meðan bróðir hans skoraði Vöktu aðdáun Margrétar Láru: Sigruðust á krabbameini og elska fótbolta „Veit að það á enginn séns í mig í þessari deild“ Sjá meira