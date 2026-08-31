Fótbolti

Kushner tjáir sig form­lega um söluna á heims­meistara­mótinu

Andri Broddason skrifar
Joshua Kushner segir það vera mistök að vera hluti af áformum Infantino
Joshua Kushner segir það vera mistök að vera hluti af áformum Infantino Kevin Dietsch/Getty Images

Joshua Kushner, sem átti að leiða fjárfestahópinn sem ætlaði að kaupa hlut í heimsmeistaramótinu í fótbolta, segist sjá eftir því að hafa verið hluti af verkefninu.

Gianni Infantino kynnti áform sín að selja heimsmeistaramótið í fótbolta til einkafjárfesta í sumar og átti Joshua Kushner, bróðir tengdasonar Donalds Trump Bandaríkjaforseta, að leiða þann hóp. Nú þegar hann hefur séð viðbrögð almennings við áformunum sér hann eftir því að vera hluti af þeim.

Þrátt fyrir að hafa ekki viljað vera hluti af áformunum þá varði hann samt hugmyndir Gianni Infantino. Markmiðið var samkvæmt Kushner að gefa aðildarþjóðum FIFA meira fé.

Evrópska knattspyrnusambandið, UEFA, hefur sagt að sambandið ætli að skoða rétt sinn og mögulega kæra aðilana sem tengdust þessum áformum. Samkvæmt UEFA ber þó Infantino mestu ábyrgðina á þessu máli og að hann hafi einungis skikkað Kuschner til að leiða fjárfestingarhópinn.

Lögfræðingar UEFA færa rök fyrir því að FIFA hafi verðsett heimsmeistaramótið viljandi of lágt til þess að geta grætt á því. Þar hafi Infantino einfaldlega dregið tölu úr hatti og engir aðrir hafi skoðað verðlag heimsmeistaramótsins.

Kuschner rataði aftur í fréttirnar eftir FIFA-skandalinn en hann keypti körfuboltafélagið Los Angeles Lakers fyrir háa fjárhæð.

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