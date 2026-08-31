FC København hafði betur í kvöld í Íslendingaslagnum í dönsku úrvalsdeildinni þegar liðið tók á móti Sønderjyske. Brynjar Ingi Bjarnason var rekinn af velli þegar 20 mínútur voru eftir.
Brynjar Ingi Bjarnason og Daníel Grétarsson voru báðir í byrjunarliði Sønderjyske þegar liðið fór í heimsókn til Kaupmannahafnar og mætti FC København.
Gestirnir náðu forystu leiksins strax á sjöundu mínútu þegar Alexander Munksgaard skoraði með góðu skoti í teignum. Heimamennirnir náðu þó að jafna á 30. mínútu þegar Mohamed Elyounoussi skoraði eftir skyndisókn.
Kaupmannahafnarliðið náði að skora rétt áður en flautað var til hálfleiks þegar Mads Emil Madsen skoraði með frábæru skoti fyrir utan teig.
Í seinni hálfleik fór Viktor Bjarki Daðason inn á fyrir FC København og ætlaði liðið að sækja fleiri mörk. Það gekk eftir því þrem mínútum eftir að Viktor Bjarki kom á völlinn náði Elyounoussi að skora þriðja mark FC København og reyndist það lokamark leiksins.
Vörn Sønderjyske átti þó eftir að lenda í meiri vandræðum því Brynjar Ingi Bjarnason var rekinn af velli eftir harða tæklingu á títtnefndum Elyounoussi. FC København náði ekki að bæta við öðru marki og endaði leikurinn á öruggum sigri heimamanna.
FC København situr í fjórða sæti deildarinnar með tólf stig en vandræði Sønderjyske halda áfram þar sem liðið er með eitt stig eftir sex leiki í botnsæti dönsku úrvalsdeildarinnar.