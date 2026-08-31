Fótbolti

Vandræði Sønderjyske halda á­fram þegar liðið tapaði manni færri

Andri Broddason skrifar
Brynjar Ingi Bjarnason var rekinn útaf gegn FCK í kvöld.
Brynjar Ingi Bjarnason var rekinn útaf gegn FCK í kvöld. Sonderjyske

FC København hafði betur í kvöld í Íslendingaslagnum í dönsku úrvalsdeildinni þegar liðið tók á móti Sønderjyske. Brynjar Ingi Bjarnason var rekinn af velli þegar 20 mínútur voru eftir.

Brynjar Ingi Bjarnason og Daníel Grétarsson voru báðir í byrjunarliði Sønderjyske þegar liðið fór í heimsókn til Kaupmannahafnar og mætti FC København.

Gestirnir náðu forystu leiksins strax á sjöundu mínútu þegar Alexander Munksgaard skoraði með góðu skoti í teignum. Heimamennirnir náðu þó að jafna á 30. mínútu þegar Mohamed Elyounoussi skoraði eftir skyndisókn.

Kaupmannahafnarliðið náði að skora rétt áður en flautað var til hálfleiks þegar Mads Emil Madsen skoraði með frábæru skoti fyrir utan teig.

Í seinni hálfleik fór Viktor Bjarki Daðason inn á fyrir FC København og ætlaði liðið að sækja fleiri mörk. Það gekk eftir því þrem mínútum eftir að Viktor Bjarki kom á völlinn náði Elyounoussi að skora þriðja mark FC København og reyndist það lokamark leiksins.

Vörn Sønderjyske átti þó eftir að lenda í meiri vandræðum því Brynjar Ingi Bjarnason var rekinn af velli eftir harða tæklingu á títtnefndum Elyounoussi. FC København náði ekki að bæta við öðru marki og endaði leikurinn á öruggum sigri heimamanna.

FC København situr í fjórða sæti deildarinnar með tólf stig en vandræði Sønderjyske halda áfram þar sem liðið er með eitt stig eftir sex leiki í botnsæti dönsku úrvalsdeildarinnar.

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