Þýski utanríkisráðherrann Johann Wadepuhl segist harma það að Íslendingar hafi hafnað í atkvæðagreiðslu að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Hann telur þetta til marks um að Evrópusambandið þurfi að vera meira aðlaðandi.
„Þetta hefði getað orðið frábært tækifæri til þess að styrkja okkur enn frekar,“ sagði Wadepul við blaðamenn í dag, rétt áður en hann hélt í ferð til Túnisíu, að því er Der spiegel greinir frá.
Íslenska þjóðin hafnaði því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið í atkvæðagreiðslu, þar sem tæp 53 prósent kjósenda sögðu nei en rúmlega 47 prósent sögðu já.
„Hvað Evrópusambandið varðar þýðir þetta að við verðum að líta inn á við og sjá hvernig við getum orðið meira aðlaðandi,“ bætti utanríkisráðherrann við sem er úr flokknum Kristilegum demókrötum.
Það væri ekki sjálfgefið að allir vildu ganga í Evrópusambandið og ráðherrann lagði enn fremur áherslu á að sambandið þyrfti að bæta sig.
„Þetta gefur okkur tilefni til þess að líta til þess hvernig við getum bætt okkur, hvar við getum unnið að því að gera okkur meira aðlagandi. Auðvitað á þetta einkum við um þau efnahagsúrræði sem sambandið hefur upp á að bjóða.“