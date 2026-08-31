Leah Stewart, 34 ára, kona frá Sydney sem lifði af hákarlaárás lýsti í sjónvarpsviðali því augnabliki þegar hún stóð augliti til auglitis við fjögurra metra langan hvíthákarl og kýldi hann þangað til hann hörfaði.
Rætt var í sumar við Ástu Hafþórsdóttur, förðunar- og gervahönnuð, sem varð vitni að atvikinu en hún var þá stödd í Sidney við tökur á nýjustu mynd Baltasars Kormáks, The Big Fix. Ásta sagðist þá enn vera að meðtaka atvikið og sagði mikla umræðu um öryggi við strendur hafa skapast í kjölfarið. Í fréttinni var þá aðeins tekið fram að konan sem ráðist var á hefði verið í lífshættu. Fjallað er um viðtalið á vef BBC.
Konan, Leah Stewart, ræddi málið í sjónvarpsviðtali við 60 minutes í Ástralíu í gær. Í frétt þeirra kemur fram að hún hafi verið dregin undir yfirborð sjávar við Coogee-strönd í júní þegar hákarlinn beit í læri hennar og handleggi. Hún missti gríðarlega mikið blóð og meiðslin voru svo alvarleg að læknar þurftu að taka vinstri handlegg hennar af.
Stewart sagði í viðtalinu að hún hefði verið staðráðin í að lifa dóttur sinnar vegna.
„Í huganum var ég bara: … „Þú ætlar ekki að taka mig frá dóttur minni.“ Svo sneri ég mér við og byrjaði bara að kýla hann aftur og aftur og aftur – það var eins og að berjast við risaeðlu.“
Aðeins örfáum augnablikum áður en hún mætti hákarlinum hafði hún lokið reglulegu laugardagsmorgunsundi sínu og var á leið í land.
„Ég heyrði stelpu fyrir aftan mig… hávært, skerandi öskur. Ég sneri mér við og sá gríðarlega stóran bakugga fyrir aftan hana. Hann var risastór,“ sagði hún í viðtalinu.
„Ég horfði á stærðina á honum og áttaði mig á því að þetta var ekki höfrungur.“
„Ég horfði á stærðina á honum og áttaði mig á því að þetta var ekki höfrungur.“
Stewart sneri sér við og áttaði sig á því að hákarlinn var „rétt þarna ... og hann kom bara nær og nær og nær“.
„Andlit hákarlsins var „hryllilegt“, með „litlum, svörtum augum“ og „tennurnar og kjafturinn voru gríðarlega stór. Við horfðumst í augu,“ sagði Stewart og bætti við að á einum tímapunkti hefði hákarlinn verið aðeins um 30 sentímetra frá andliti hennar,“ sagði hún og að hún hafi samt sem áður náð að halda ró sinni og ákveðið að bregðast við.
„Ég er rétthent, þannig að ég hugsaði: „Gerum vinstri krók,““ sagði hún.
„Ég sveiflaði bara vinstri handleggnum og hann greip um framhandlegginn á mér og reif, reif húðina, vöðvana, allt… það var orðið stórt bil á milli framhandleggsins og handarinnar.“
Hákarlinn byrjaði að draga Stewart undir yfirborðið og greip um fót hennar.
„Ég hugsaði: „Þetta er búið, svona dey ég.“ Svo hugsaði ég um August og hugsaði að hún myndi ekki eiga mömmu, hún myndi alast upp án mömmu,“ sagði hún og barðist við tárin.
Hún sagðist ekki hafa getað hugsað sé að yfirgefa dóttur sína og hafi einhvern veginn neytt sig áfram til að berjast við hákarlinn.
„Ég hlýt að hafa hitt hann virkilega vel einu sinni og þá sleppti hann mér. Þetta var það erfiðasta í heimi, en ég barðist þarna.“
Þrátt fyrir þessa skelfilegu reynslu sagðist Stewart í viðtalinu ekki vilja að hennar yrði minnst sem „stelpunnar sem var illa bitin á ströndinni“.
„Ég er konan sem kýldi hákarl í andlitið,“ sagði hún.