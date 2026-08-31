Hugverkastofnun Evrópusambandsins hefur staðfest að borgin Rovaniemi í Lapplandi eigi vörumerkið „opinbert heimili jólasveinsins“. Hollenskur blaðamaður reyndi að fá vörumerkið afturkallað.
Rovaniemi við norðurheimskautsbaug hefur um árabil markaðssett sig sem heimabær jólasveinsins. Þar er meðal annars rekið þorp jólasveinsins sem tekur á móti fjölda ferðamanna ár hvert.
Lex Boon, hollenskur blaðamaður, lafði fram kröfu um að evrópska hugverkastofnunin afturkallaði vörumerkið í fyrra. Hann sagði finnska ríkisútvarpinu að hann hefði ekkert á móti Rovaniemi en að honum fyndist að sveinki ætti að geta átt heima hvar sem er þar sem hann væri ævintýrapersóna.
Nú hefur hugverkastofnunin EUIPO hafnað kröfu Boon og staðfest vörumerkið. Hún taldi engar forsendur til þess að svipta finnsku borgina því.
Heimili jólasveinsins er einnig skráð vörumerki í Bandaríkjunum, Bretlandi, Japan, Noregi og víðar.