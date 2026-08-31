Fótbolti

Sjáðu þrennu Hlínar

Valur Páll Eiríksson skrifar
Hlín Eiríksdóttir Malmö
Hlín Eiríksdóttir Malmö Mynd/Malmö

Hlín Eiríksdóttir skoraði þrennu í 4-0 sigri Malmö á Vaxjö í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta um helgina. Hún er komin með sex mörk í síðustu þremur leikjum.

Hlín skipti til Malmö frá Leicester City í sumar en hún lék með Fiorentina á Ítalíu á seinni hluta síðustu leiktíðar, á láni frá Leicester.

Eftir að hafa ekki skorað í fyrstu tveimur deildarleikjunum með Malmö skoraði hún þrennu gegn Uppsala í þriðja leik og fylgdi því eftir með þrennu gegn Vaxjö um helgina eftir að hafa komist ekki á blað gegn Hammarby í millitíðinni.

Hlín hefur því skorað þrennu í tveimur af síðustu þremur leikjum og er með sex mörk í fyrstu fimm deildarleikjunum í Svíþjóð.

Þrennu helgarinnar gegn Vaxjö má sjá að ofan.

Sænski boltinn

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