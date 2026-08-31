Sjáðu þrennu Hlínar

Hlín Eiríksdóttir skoraði þrennu í 4-0 sigri Malmö á Vaxjö í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta um helgina. Hún er komin með sex mörk í síðustu þremur leikjum.
Hlín skipti til Malmö frá Leicester City í sumar en hún lék með Fiorentina á Ítalíu á seinni hluta síðustu leiktíðar, á láni frá Leicester.
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Eftir að hafa ekki skorað í fyrstu tveimur deildarleikjunum með Malmö skoraði hún þrennu gegn Uppsala í þriðja leik og fylgdi því eftir með þrennu gegn Vaxjö um helgina eftir að hafa komist ekki á blað gegn Hammarby í millitíðinni.
Hlín hefur því skorað þrennu í tveimur af síðustu þremur leikjum og er með sex mörk í fyrstu fimm deildarleikjunum í Svíþjóð.
Þrennu helgarinnar gegn Vaxjö má sjá að ofan.