Lárus Orri Sigurðarson, þjálfari ÍA, var hreinskilinn aðspurður um álit á spilamennsku sinna manna þegar liðið gerði 2-2 jafntefli við Val í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld.
„Við vorum ekki góðir í þessum leik og getum prísað okkur sæla að fara með eitt stig með okkur á Skagann. Við vorum of langt frá þeim allan tímann og náðum ekki að klukka þá,“ sagði Lárus Orri að leik loknum.
„Þrátt fyrir það þá voru þeir opnir í fyrri hálfleik og við náðum að nýta okkur það með því að skapa okkur opin færi. Við hefðum getað skora meira í fyrri hálfleik en í seinni hálfleik var Valur mun sterkari aðilinn og komst verðskuldað yfir,“ sagði Lárus Orri þar að auki.
„Strákarnir sýndu hins vegar karakter að koma til baka eftir slakan leik og kreista fram jöfnunarmark. Við hendum frammistöðunni bara í ruslið og tökum stigið fegins hendi með okkur heim á Skagann,“ sagði hann.
„Fram undan er barátta um að tryggja okkur í efri hlutann og það er klárlega stefnan að næla okkur í sæti þar með betri frammistöðu og sigri í næstu umferð,“ sagði Lárus um framhaldið.