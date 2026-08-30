Það var ótrúleg dramatík í lok leiks Vals og ÍA í Bestu deildinni í kvöld. Dæmd var leiktöf á Frederik Schram, markvörð Vals, og upp úr því kom jöfnunarmark ÍA á síðustu stundu.
Valsmenn virtust vera að landa óhemju dýrmætum 2-1 sigri sem hefði dugað þeim til að jafna ÍA að stigum í 6.-7. sæti, fyrir lokaumferðina áður en deildinni verður skipt í tvo sex liða hluta.
Frederik tók sér hins vegar of langan tíma í að taka markspyrnu og þar með var dæmd hornspyrna fyrir ÍA sem sendi alla sína menn fram, þar á meðal markvörðinn Árna Marinó Einarsson.
Sú hornspyrna skilaði ekki árangri en ÍA fékk út úr henni aðra hornspyrnu og þá náði Baldvin Þór Berndsen að skora með skalla og tryggja ÍA jafntefli.
Atburðarásina má sjá hér að neðan.
ÍA er því áfram í 6. sæti, þremur stigum fyrir ofan Val og Stjörnuna sem á leik við Breiðablik til góða á morgun. Í lokaumferðinni fyrir skiptingu spilar ÍA við KR, Valur við Keflavík og Stjarnan við ÍBV. ÍA er núna með bestu markatöluna eða -4, Valur með -7 og Stjarnan -10, en ljóst er að allt getur enn gerst um næstu helgi.