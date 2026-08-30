Lögregla leitar enn árásarmanns sem hóf skothríð á tónlistarhátíð í Sviss í nótt. Einn hið minnsta er látinn og fimm slasaðir.
Á blaðamannafundi sem fram fór á svæðinu í dag sagði lögregla hvorki vita hver hóf skothríðina né hvers vegna. Þá telur lögreglan að árásarmaðurinn eða árásarmennirnir hafi yfirgefið svæðið, en lögreglan veit í raun ekki hvort einn eða fleiri hafi verið að verki.
Strax eftir að lögregla fékk tilkynningu um málið var stórt svæði girt af og almenningur hvattur til að halda sig fjarri. Tuttugu og tveggja ára ítölsk kona lést í árásinni. Þeir slösuðu eru einnig á þrítugsaldri.
Lögreglunni var gert viðvart um skothríð klukkan hálf þrjú í nótt að staðartíma en atvikið átti sér stað í bænum Aarau í norðurhluta Sviss. Þar var svokallað rave-partí haldið í nótt á skeiðvelli.
Brynvarið ökutæki sást loka vegi og sást til vopnaðra lögreglumanna þrjátíu kílómetrum frá vettvangi skotárásarinnar. Þyrla svissneska hersins á að hafa sést kanna svæðið.
„Mögulegar ástæður og nákvæm atvik glæpsins eru enn óljós,“ hefur BBC eftir lögreglunni í Aaragau.