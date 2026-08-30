Skipulögð leit fer nú fram í Sviss eftir að einn lést í skotárás og fimm slösuðust. Atvikið átti sér stað nærri rave-hátíð í nótt.
Lögreglunni var gert viðvart um skothríð klukkan hálf þrjú í nótt að staðartíma en atvikið átti sér stað í bænum Aarau í norðurhluta Sviss. Þar var svokallað rave-partí haldið í nótt á skeiðvelli.
Skipulögð leit er framkvæmd af lögreglunni í bænum. Svæðið í kringum skeiðvöllinn, sundlaug bæjarins og íþróttavöll hefur verið girt af og er almenningur hvattur til að halda sig fjarri. Töluverður liðsauki lögreglu hefur verið sendur til aðstoðar.
Brynvarið ökutæki sást loka vegi og sást til vopnaðra lögreglumanna þrjátíu kílómetrum frá vettvangi skotárásarinnar. Þyrla svissneska hersins á að hafa sést kanna svæðið.
„Mögulegar ástæður og nákvæm atvik glæpsins eru enn óljós,“ hefur BBC eftir lögreglunni í Aaragau.
Tekibo, svissneskur plötusnúður sem spilaði í partíinu, segir í Instagram-færslu að atvikið hafi verið átakanlegt. Hann hefði misst góðan vin og væri enn að reyna að meðtaka hvað hefði gerst.
Um 23 þúsund manns búa í bænum sem er um 46 kílómetra vestur af Zurich.