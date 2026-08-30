Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af ungmennum sem voru orðin ofurölvi í Kópavogi. Þegar lögreglan var á leiðinni hlupu þau öll á brott nema eitt.
Eitt ungmenni varð eftir þar sem það stóð ekki í fæturna sökum ölvunar. Það var því flutt á bráðamóttöku með sjúkrabíl vegna ástandsins. Lögreglan í Kópavogi og Breiðholti hafði einnig afskipti af annarri manneskju sem var drukkin og gafst upp á göngunni heim til sín. Lögreglan ók því viðkomandi heim.
Tilkynnt var um líkamsárás ungmenna í Mosfellsbæ. Málið er í rannsókn og er unnið í samstarfi við barnavernd.
Einn karlmaður var síðan handtekinn vegna annarar líkamsárásar. Hann var færður á lögreglustöð til skýrslutöku.
Í miðbæ Reykjavíkur vísaði lögreglan óvelkomnum aðila úr veislusal sem var til vandræða. Þá var tilkynnt um innbrot í bíl og lítilsháttar eld við Háskólann í Reykjavík, sem lögreglan náði að slökkva með handslökkvitæki.