Innlent

Ofurölva ung­menni hlupu öll á brott nema eitt

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þrír gistu í fangageymslu klukkan fimm í morgun.
Þrír gistu í fangageymslu klukkan fimm í morgun. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af ungmennum sem voru orðin ofurölvi í Kópavogi. Þegar lögreglan var á leiðinni hlupu þau öll á brott nema eitt.

Eitt ungmenni varð eftir þar sem það stóð ekki í fæturna sökum ölvunar. Það var því flutt á bráðamóttöku með sjúkrabíl vegna ástandsins. Lögreglan í Kópavogi og Breiðholti hafði einnig afskipti af annarri manneskju sem var drukkin og gafst upp á göngunni heim til sín. Lögreglan ók því viðkomandi heim.

Tilkynnt var um líkamsárás ungmenna í Mosfellsbæ. Málið er í rannsókn og er unnið í samstarfi við barnavernd. 

Einn karlmaður var síðan handtekinn vegna annarar líkamsárásar. Hann var færður á lögreglustöð til skýrslutöku.

Í miðbæ Reykjavíkur vísaði lögreglan óvelkomnum aðila úr veislusal sem var til vandræða. Þá var tilkynnt um innbrot í bíl og lítilsháttar eld við Háskólann í Reykjavík, sem lögreglan náði að slökkva með handslökkvitæki.

Lögreglumál Kópavogur Mosfellsbær Reykjavík

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