Einar Guðnason, þjálfari Víkings, deildi út hrósi í allar áttir eftir sigur liðsins gegn Grindavík/Njarðvík í 17. umferð Bestu-deildar kvenna í fótbolta í dag.
„Við ákváðum það fyrir FH-leikinn að breyta aðeins um nálgun. Hætta að stýra leikjum með því að halda í boltann og spila þéttari varnarleik. Það hefur gefið vel og vinnuframlagið hjá liðinu hefur skilað þessum tveimur sigrum,“ sagði Einar að leik loknum.
„Leikmenn hjálpast að í því að koma í veg fyrir að andstæðingurinn fái færi og það er alltaf góðs viti. Við vorum svo hættulegar í sóknaraðgerðum okkar og hefðum hæglega getað skorað fleiri mörk í dag.“ sagði Einar enn fremur.
„Allir leikmenn liðsins, hvort sem þeir byrja, koma inná eða eru í hópnum hafa stigið upp og lagt eitthvað í púkkinn. Félagið allt hefur svo stigið upp í erfiðri stöðu og það eru mjög margir sem eiga hrós skilið. Nú þurfum við að halda áfram að leggja hart að okkur til þess að vera áfram á þessari braut,“ sagði hann um stöðu mála.