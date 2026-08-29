Íslendingaliðið Kristianstad sótti öll þrjú stigin

Íslendingaliðið Kristanstad vann AIK í sænsku úrvalsdeildinni í dag. Tveir Íslendingar voru í byrjunarliði Kristianstad. Sömuleiðis vann Thelma Karen Pálmadóttir og félagar í BK Häcken og halda toppsæti deildarinnar.
Alexandra Jóhannsdóttir og Elísa Lana Sigurjónsdóttir voru í byrjunarliði Kristianstad þegar liðið heimsótti AIK. Linda Líf Boama var ekki í leikmannahópnum í dag en í morgun bárust þær fréttir að hún hefði skrifað undir samning hjá Charlton í ensku WSL-deildinni.
Eftir leikinn er Kristianstad í fimmta sæti deildarinnar og náði liðið að fara upp fyrir AIK í deildinni með því að vinna liðið.
Á sama tíma vann BK Häcken Rosengard og var Thelma Karen Pálmadóttir í byrjunarliði BK Häcken. Þar endaði leikurinn 1-0 eftir mark frá Laney Matriano undir lok fyrri hálfleiks. BK Häcken er í góðri stöðu á toppi sænsku úrvalsdeildarinnar með sex stiga forystu á Hammarby í öðru sætinu.
BK Häcken hefur spilað frábærlega á tímabilinu og hefur unnið alla sína leiki fyrir utan einn.