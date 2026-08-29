Emelía Óskarsdóttir og félagar í HB Køge halda sigurgöngu sinni áfram í dönsku úrvalsdeildinni. Félagið vann öruggan 2-0 sigur á stigalausu liði AGF.
Emelía Óskarsdóttir var í byrjunarliðinu hjá HB Køge sem var með fullt hús stiga fyrir leikinn í dag. HB Køge náði forystu leiksins strax á 24. mínútu með marki frá Kyra Carusa. Liðið fékk svo gullið tækifæri til að tvöfalda forystuna þegar liðið fékk vítaspyrnu.
Mille Gejl steig á punktinn en náði ekki að skora og var staðan 1-0 í hálfleik. Á 60. mínútu gerði HB Køge þrefalda skiptingu þar sem Emelía fór af velli ásamt markaskoraranum Carusa. Stuttu seinna náði Gejl að bæta upp fyrir vítaklúðrið og tvöfaldaði forystu HB Køge.
Martröð AGF hélt áfram en Julie Nonbol Pulsen, varnarmaður liðsins, var rekin af velli þegar fimmtán mínútur voru eftir af leiknum. Við það átti liðið ekki afturkvæmt og endaði leikurinn með 2-0 sigri HB Køge. Liðið heldur því toppsæti deildarinnar með fullt hús stiga eftir fimm leiki.