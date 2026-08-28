Skagamaðurinn Hákon Arnar Haraldsson skoraði þegar Lille gerði 2-2 jafntefli við Evrópumeistara síðustu tveggja ára, Paris Saint-Germain, í frönsku úrvalsdeildinni í kvöld. PSG jafnaði með tveimur mörkum í uppbótartíma.
Hákon var á sínum stað í byrjunarliði Lille og á 21. mínútu kom hann heimamönnum yfir með laglegu marki.
Reynsluboltinn Olivier Giroud sendi þá boltann á Hákon sem þrumaði honum í nærhornið, framhjá Matvey Safanov, markverði PSG.
Þegar sex mínútur voru til leiksloka skoraði Dilane Bawka annað mark Lille, í sínum fyrsta deildarleik fyrir félagið.
Vitinha hleypti spennu í leikinn þegar hann minnkaði muninn í 2-1 þegar ein mínúta var komin fram yfir venjulegan leiktíma. Fjórum mínútum síðar skoraði fyrirliðinn Marquinhos jöfnunarmark PSG. Liðið hefur gert jafntefli í báðum leikjum sínum í frönsku úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Hákon var tekinn af velli þegar tíu mínútur voru til leiksloka. Skagamaðurinn er á sínu fjórða tímabili fyrir Lille. Markið í kvöld var hans 23. fyrir félagið í 124 leikjum.
Lille, sem var hársbreidd frá því að vinna PSG í fyrsta sinn í deildarleik í fimm ár, er með fjögur stig á toppi frönsku úrvalsdeildarinnar.