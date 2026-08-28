Jamie Vardy, fyrrverandi leikmaður Leicester City og enska landsliðsins, mun sýna leiki í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta á YouTube-rás sinni.
Jamie Vardy stofnaði í sumar YouTube-rás sem ber nafnið „Jamie Vardy‘s Having a Party“ en hann hefur keypt réttinn á því að sýna sjö leiki í þýsku úrvalsdeildinni. Allir leikirnir sem Jamie Vardy mun sýna verða á föstudagskvöldum og verður fyrsti leikurinn sýndur í kvöld þegar Bayern Munchen tekur á móti Stuttgart í opnunarleik deildarinnar.
Ekki er vitað hvernig fyrirkomulag YouTube-rásarinnar verður en stórt alþjóðlegt framleiðslufyrirtæki sér um rásina. Leikirnir á YouTube-rásinni verða aðeins aðgengilegir á Bretlandseyjum og því munu Íslendingar ekki geta notið góðs af því að sjá Vardy sýna deildina.
Þýska úrvalsdeildin hefur áður sýnt leiki á YouTube á Bretlandseyjum en á síðasta tímabili fengu „The Overlap“ og „That‘s Football“ að sýna leiki deildarinnar. „The Overlap“ er rás sem er undir stjórn Gary Neville, fyrrverandi fyrirliða Manchester United, og „That‘s Football“ er undir stjórn Mark Goldbridge, stuðningsmanns Manchester United.
Jamie Vardy var hluti af goðsagnakenndu tímabili Leicester City þegar félagið vann ensku úrvalsdeildina óvænt árið 2016. Hann kom til félagsins 25 ára gamall eftir að hafa leikið í utandeildum Englands. Hann fór frá félaginu árið 2025 þegar það féll úr ensku úrvalsdeildinni og hélt til Cremonese á Ítalíu.
Vardy hefur ekki formlega lagt skóna á hilluna en þessa stundina er hann ekki samningsbundinn neinu liði. Hann er 39 ára gamall og var síðast leikmaður Cremonese sem lék í ítölsku úrvalsdeildinni en liðið féll í ítölsku B-deildina á síðasta tímabili.