Fótbolti

Dregið í Meistara­deild: Há­kon mætir Arsenal og Bayern

Sindri Sverrisson skrifar
Luis Enrique hefur leitt PSG til sigurs í Meistaradeild Evrópu tvö ár í röð.
Luis Enrique hefur leitt PSG til sigurs í Meistaradeild Evrópu tvö ár í röð. Getty/Mike Egerton

Fjöldi stórleikja er á dagskrá í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu en dregið var í dag í beinni útsendingu á Vísi. Hákon Arnar Haraldsson á fyrir höndum leiki við Englandsmeistara Arsenal og Þýskalandsmeistara Bayern.

Alls eru 36 lið í keppninni líkt og tvö síðustu tímabil og spila þau öll saman í einni deild. Fyrir dráttinn var þeim skipt í fjóra níu liða styrkleikaflokka og fékk hvert lið tvo mótherja úr hverjum flokki — annan á heimavelli en hinn á útivelli. Hvert lið spilar því átta leiki.

Átta efstu liðin í deildinni komast svo beint í 16-liða úrslit keppninnar og liðin í 9.-24. sæti komast í umspil um sæti í 16-liða úrslitunum.

Arsenal fær Mourinho í heimsókn

Úr efsta styrkleikaflokki má nefna að Evrópumeistarar PSG, Barcelona og Manchester City mætast innbyrðis. Englandsmeistarar Arsenal mæta meðal annars José Mourinho og hans mönnum í Real Madrid, og þýsku liðunum Bayern og Dortmund.

Liverpool var nokkuð heppið með drátt en mætir meðal annars Atlético Madrid og Inter. Norsku liðin tvö í keppninni, Bodö/Glimt og Viking, drógust bæði gegn Bayern og Atlético.

Leikjadagskrá liðanna í efsta styrkleikaflokki. Hvert lið fær átta leiki, tvo gegn liðum úr hverjum styrkleikaflokki og þar af annan á heimavelli en hinn á útivelli.UEFA

Man. Utd mætir Bayern og Atlético

Í 2. styrkleikaflokki voru meðal annars Aston Villa og Manchester United sem nú er með í keppninni á nýjan leik eftir tveggja ára fjarveru, og því í fyrsta sinn með eftir breytingar á fyrirkomulaginu.

United mætir Bayern og Atlético Madrid, sem og Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah frá Aserbaísjan og lærisveinum Cesc Fabregas í Como sem nú eru með í fyrsta sinn.

Leikir liðanna í styrkleikaflokki 2. Hvert lið spilar átta leiki.UEFA

Hákon mætir ensku meisturunum í London

Í þriðja styrkleikaflokki var meðal annars Lille, lið Hákonar Arnars Haraldssonar, sem mæta mun Bayern á heimavelli og Arsenal á útivelli. Lille mun einnig spila við Roma, Real Betis, Galatasaray, Bodö/Glimt, Slovan Bratislava og Stuttgart.

Leikir liðanna í 3. styrkleikaflokki. Hákon Arnar Haraldsson er leikmaður Lille.UEFA

Amin Cosic gæti spilað þar sem úrslitaleikurinn fer fram

Noregsmeistarar Viking, sem keyptu Amin Cosic frá KR í sumar, eiga krefjandi verkefni fyrir höndum. Þeir fá Bayern í heimsókn og sækja Atlético Madrid heim, á Metropolitano-leikvanginn í Madrid þar sem úrslitaleikur keppninnar fer svo fram laugardaginn 5. júní.

Viking mætir einnig PSV Eindhoven, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Stuttgart og Sabah.

Leikir liðanna í neðsta styrkleikaflokki. Amin Cosic er leikmaður Noregsmeistara Viking.UEFA

Keppni í Meistaradeildinni hefst dagana 8.-10. september en leikjadagskráin öll mun liggja fyrir í síðasta lagi á laugardag.

Leikdagar í Meistaradeild Evrópu:

  • 1. leikdagur: 8.–10. september
  • 2. leikdagur: 13.-14. október
  • 3. leikdagur: 20.-21. október
  • 4. leikdagur: 3.-4. nóvember
  • 5. leikdagur: 24.-25. nóvember
  • 6. leikdagur: 8.-9. desember
  • 7. leikdagur: 19.-20. janúar
  • 8. leikdagur: 27. janúar

Styrkleikaflokkana fjóra fyrir dráttinn í dag má sjá hér að neðan.

Styrkleikaflokkur 1

  • Paris Saint-Germain (Frakkland)
  • Bayern München (Þýskaland)
  • Real Madrid (Spánn)
  • Liverpool (England)
  • Inter Milan (Ítalía)
  • Manchester City (England)
  • Arsenal (England)
  • Barcelona (Spánn)
  • Atlético Madrid (Spánn)

Styrkleikaflokkur 2

  • Borussia Dortmund (Þýskaland)
  • Roma (Ítalía)
  • Sporting CP (Portúgal)
  • Aston Villa (England)
  • Porto (Portúgal)
  • Manchester United (England)
  • Club Brugge (Belgía)
  • Real Betis (Spánn)
  • PSV Eindhoven (Holland)

Styrkleikaflokkur 3

  • Feyenoord (Holland)
  • Lille (Frakkland)
  • Bodø/Glimt (Noregur)
  • Napoli (Ítalía)
  • RB Leipzig (Þýskaland)
  • Villarreal (Spánn)
  • Fenerbahçe (Tyrkland)
  • Shakhtar Donetsk (Úkraína)
  • Galatasaray (Tyrkland)

Styrkleikaflokkur 4

  • Como (Ítalía)
  • Lens (Frakkland)
  • Stuttgart (Þýskaland)
  • Slavia Prag (Tékkland)
  • Viking (Noregur)
  • Sabah (Aserbaídsjan)
  • LASK (Austurríki)
  • AEK Aþena (Grikkland)
  • Slovan Bratislava (Slóvakía)

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