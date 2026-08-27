Fjöldi stórleikja er á dagskrá í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu en dregið var í dag í beinni útsendingu á Vísi. Hákon Arnar Haraldsson á fyrir höndum leiki við Englandsmeistara Arsenal og Þýskalandsmeistara Bayern.
Alls eru 36 lið í keppninni líkt og tvö síðustu tímabil og spila þau öll saman í einni deild. Fyrir dráttinn var þeim skipt í fjóra níu liða styrkleikaflokka og fékk hvert lið tvo mótherja úr hverjum flokki — annan á heimavelli en hinn á útivelli. Hvert lið spilar því átta leiki.
Átta efstu liðin í deildinni komast svo beint í 16-liða úrslit keppninnar og liðin í 9.-24. sæti komast í umspil um sæti í 16-liða úrslitunum.
Úr efsta styrkleikaflokki má nefna að Evrópumeistarar PSG, Barcelona og Manchester City mætast innbyrðis. Englandsmeistarar Arsenal mæta meðal annars José Mourinho og hans mönnum í Real Madrid, og þýsku liðunum Bayern og Dortmund.
Liverpool var nokkuð heppið með drátt en mætir meðal annars Atlético Madrid og Inter. Norsku liðin tvö í keppninni, Bodö/Glimt og Viking, drógust bæði gegn Bayern og Atlético.
Í 2. styrkleikaflokki voru meðal annars Aston Villa og Manchester United sem nú er með í keppninni á nýjan leik eftir tveggja ára fjarveru, og því í fyrsta sinn með eftir breytingar á fyrirkomulaginu.
United mætir Bayern og Atlético Madrid, sem og Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah frá Aserbaísjan og lærisveinum Cesc Fabregas í Como sem nú eru með í fyrsta sinn.
Í þriðja styrkleikaflokki var meðal annars Lille, lið Hákonar Arnars Haraldssonar, sem mæta mun Bayern á heimavelli og Arsenal á útivelli. Lille mun einnig spila við Roma, Real Betis, Galatasaray, Bodö/Glimt, Slovan Bratislava og Stuttgart.
Noregsmeistarar Viking, sem keyptu Amin Cosic frá KR í sumar, eiga krefjandi verkefni fyrir höndum. Þeir fá Bayern í heimsókn og sækja Atlético Madrid heim, á Metropolitano-leikvanginn í Madrid þar sem úrslitaleikur keppninnar fer svo fram laugardaginn 5. júní.
Viking mætir einnig PSV Eindhoven, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Stuttgart og Sabah.
Keppni í Meistaradeildinni hefst dagana 8.-10. september en leikjadagskráin öll mun liggja fyrir í síðasta lagi á laugardag.
Leikdagar í Meistaradeild Evrópu:
Styrkleikaflokkana fjóra fyrir dráttinn í dag má sjá hér að neðan.
Styrkleikaflokkur 1
Styrkleikaflokkur 2
Styrkleikaflokkur 3
Styrkleikaflokkur 4