Spænski framherjinn Esther Gonzalez hefur gengið til liðs við Al Qadsiah í Sádí-Arabíu. Hún er opinberlega samkynhneigð og furða stuðningsmenn sig á ákvörðun hennar að fara til lands þar sem samkynhneigð er bönnuð.
Esther Gonzalez er 33 ára og lék síðast með Gotham FC í bandarísku NWSL-deildinni í fótbolta. Í sumar ákvað hún þó í sameiningu við félagið að rifta samningi sínum svo hún gæti sinnt persónulegum málum heima á Spáni. Gonzalez tók sérstaklega fram að ástæðan fyrir því að hún rifti samningnum væri vegna persónulegra aðstæðna.
Um helgina tilkynnti Al Qadsiah í sádí-arabísku deildinni að Gonzalez væri að fara til félagsins. Margir stuðningsmenn Gotham FC furða sig á þessari ákvörðun enda hefði bandaríska félagið fengið pening ef Gonzalez væri enn samningsbundinn.
Gonzales er opinberlega samkynhneigð en það er ólöglegt í Sádí-Arabíu. Hún hefur eytt öllum ummerkjum um konuna sína og barn á samfélagsmiðlum og er grunur um að hún sé að fela samkynhneigð sína.
Liðið Al Qadsiah ætti að vera Íslendingum kunnugt þar sem Sara Björk Gunnarsdóttir var leikmaður félagsins í nokkur ár. Í sumar snéri hún þó aftur til uppeldisfélagsins síns, Hauka, þar sem liðið leikur í Lengjudeildinni.